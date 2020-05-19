تراند اليوم : بالصور.. نكشف سر عدم حضور محمد رمضان عقد قران شقيقته



نشرت إيمان رمضان شقيقة الفنان المصري محمد رمضان، صورًا من عقد قرانها على المهندس حسام حامد‎، في منزل والد محمد ‏رمضان في منطقة الدقي بالجيزة.

وحضر عقد القران شقيق العروس "محمود"، فيما غاب محمد رمضان، وهو ما آثار تساؤلات عديدة بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن سبب غياب محمد رمضان عن حضور عقد قران شقيقته يرجع لوجوده خارج القاهرة، فيما لم تعلن شقيقته موعد حفل الزفاف ‏الذي من المتوقع إقامته بعد عيد الفطر.‏

ونشرت إيمان رمضان صورا من عقد قرانها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي"إنستجرام"، تجمعها بزوجها حسام حامد وعلقت عليها ‏قائلة: "حبيبي وجوزي ربنا يخليك ليا، الحمد لله على هديتك يا رب".‎

وكانت إيمان رمضان قد احتفلت بخطوبتها في شهر فبراير الماضي، وهي الشقيقة الوسطى لمحمد رمضان، وظهرت معه في العديد ‏من الحفلات والعروض الخاصة.

A post shared by Eman Ramadan (@eman_ramadan_333) on May 18, 2020 at 1:59pm PDT