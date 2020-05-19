تراند اليوم : تركي آل الشيخ يصدم عمرو دياب بطلب غريب .. وأصالة نصري تضع الهضبة في موقف محرج

تعرض الهضبة عمرو دياب لموقف محرج من تركي آل الشيخ والمطربة السورية أصالة مصري.

و وجه تركي آل الشيخ طلبا غريبا للفنان عمرو دياب عبر حسابه بـ تويتر .

وقال "سعود آل سويلم" في تغريدة عبر حسابه بـتويتر" : أتحدى الأسطورة أبوناصر على مباراة في البلايستيشن خيريه، وتكون المباراة بمشاركة الجميع لتوفير اكثر من مسكن لصالح منصة جود الاسكان. والوعد 29 رمضان اذا قبل التحدي.

و رد "آل الشيخ" : قبلت التحدي يالشامخ لصالح منصة جود الاسكان واباخذ الميريا وتاخذ النصر واتحداك بعد ولصالح المباراة ادعم المنصة بمليون ريال والوعد مثل ماحددت 29رمضان وبشرط تكون بث مباشر للجميع.

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ورد تجاهل الفنان عمرو دياب إمكانية التبرع للعمل الخيري ، قائلا: ماتش جامد شد حيلك ودايما سباق للخير.

وبعده دخلت الفنانة أصالة لتقول: وأنا معك ياأبو ناصر وعاشت السّعوديّه وعاشوا رجالها ويشرّفني أنّ أدّعم هذه الحمّله بمئة ألف ريال ..وهذا أقلّ واجب تجاه هذا الوطن الّذي وقف مع الجميع.

تجاهل عمرو دياب للتبرع جعل آل الشيخ يرد آعليه قائلا: متدينا ارنب نجيب فيه 4 بيوت.

