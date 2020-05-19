فيلم عمر من البهجة.. تجسيد لمسيرة الزعيم عادل إمام

أطلقت منصة شاهد الفيلم الوثائقي القصير "عمر من البهجة"، الذي يخلد مسيرة الزعيم بمناسبة عيد ميلاده، يجمع الفيلم بين لقاء قديم مع عادل إمام والإعلامي مفيد فوزي من داخل كواليس تصوير فيلم المنسي عام 1993، وبين شهادات عدد من نجوم الفن المعاصرين له مثل كرم مطاوع الذي اشترك معه في بطولة الفيلم نفسه، يسرا التى اجتمعت معه في عدد ليس بالقليل من الأعمال الفنية، كذلك إلهام شاهين، محمد صبحي، فؤاد المهندس الذي قال عنه إنه ابنه البكري، وغيرهم الكثير من نجوم الفن.

على رغم قلة الجودة التقنية للقاء نظرًا لقدمه إلا أنه يُظهر كلًا من عادل إمام ومفيد فوزي أثناء تصوير أحد المشاهد، فاللقاء تم في منطقة التصوير الخاصة بالفيلم ويظهر من خلفهما قضبان السكك الحديد والنخيل وغيرها من العناصر التي ميّزت الفيلم، كذلك بالرغم من تواجد اللقاءات منفصلة على موقع اليوتيوب إلا أن تجميع اللقاء في فيلم واحد وإطلاقه بمناسبة مولد الزعيم يتيح مشاهدات أكبر للقاء.

يبدأ اللقاء بسؤال مفيد فوزى عن منافس عادل إمام الأكبر وهل مازال هو الزمن، كما قال له قبل عشر سنوات مضت، أم أصبح له منافسون غيره؟ نكتشف من إجابة عادل إمام أن الزمن ليس هو المنافس الوحيد للفنان، فالنجاح أيضًا قد يكون منافسًا له فلولا نجاح مسرحية الواد سيد الشغال، التى شهدت إقبالًا جماهيريًا من جميع أنحاء الوطن العربي جعل صناعها يستمرون في عرضها لمدة ثماني سنوات لكان الزعيم قدم عددًا من الأعمال الفنية الجديدة في تلك الفترة، فالنجاح أيضًا، بحسب كلامه، قد يكون منافسًا.

كما يروى الزعيم أحد المواقف التي مر بها أثناء تحضيره لفيلم الهلفوت، فالملابس والأكسسوار الخاص بالشخصية هما أحد العوامل الضرورية للفنان للحصول على مفتاح الشخصية، وهنا ظل يبحث عادل إمام عن ملابس تناسب الدور فلم يرغب في شراء "ترينيج" جديد وجعله يبدو متسخًا فهذا الأمر مرفوض بالنسبة

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له فالجمهور يشعر ويعلم إن كانت الملابس جديدة أم لا، ومن هنا ظل البحث قائمًا حتى حصل على مراده في إحدى المرات أثناء توصيله لمساعده في حي عابدين فشاهد مجموعة من الشباب من لاعبي كرة القدم في الشارع واُعجب بملابس أحدهم، فقام بشراء الترينيج الخاص بالشاب بخمسين جنيهًا، ومن فرط سعادة الصبي قام بخلعه في وسط الشارع.

تطرق الفيلم أيضًا لعلاقة عادل إمام بالمخرج شريف عرفة، ويكشف الأول عن سبب رفضه لأحد أفلام الأخير في بادئ الأمر، فعندما عَرض المنتج عليه أحد الأعمال الفنية رفضها ونصحه بعد إنتاج هذا الفيلم لأنه سيخسر تجاريًا وهو ما حدث بالفعل، لكن مع مرور الوقت شاهد العمل نفسه بعد عرضه ليكتشف أن شريف عرفة مخرج موهوب والفيلم يحمل إيقاعًا وشكلًا إخراجيًا مختلفًا.

يَعرض الفيلم أيضًا مجموعة لقاءات مع فنانين عاصروا الزعيم من بينهم كرم مطاوع، الذي قال عنه إن لديه فطرة فنية، كذلك يسرا التى أشادت بإنسانيته التي تظهر مع العمال والفنانين، فهو أمين عليهم، ويُظهرهم بالشكل الذي يليق بهم، كذلك محمد صبحي، الذي قال إنه هرم مصر الرابع.

يُختتم الفيلم بفويس أوفر ومجموعة من أفيشات الأعمال الفنية التي قدمها الزعيم طوال مسيرته الفنية التي دامت لأكثر من 59 عامًا.