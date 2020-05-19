وسام حنا يرد بقسوة على منتقديه بسبب "فأر"

ميرنا وليد - بيروت - انتشر فيديو للممثل اللبناني ​وسام حنا​ أثناء تصويره أحد المشاهد التمثيلية حين فاجأه فأر في موقع التصوير وصعد على الكرسي خوفا واشمئزازاً منه. وتعرّض وسام الى انتقادات من طرف معيّن من المتابعين رابطين التناقض بين خوفه من فأر وجرأته في خوض الثورة.

وردّ وسام حنا بقسوة على الإنتقادات عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي كاتباً: "الغنم عم يتمسخروا كيف خفت و قرفت من الفار . و دغري ربطوا الموضوع بالثورة . عادي اي انا بقرف من الفئران و الصراصير وكمان بس يطل زعيمكن على الشاشة متل اغلبية اللبنانية. هلق طبعاً هني ما رح يخافوا من الفار و لا الجرادين مش لانو ابطال . لانو كل عمرن الفئران و الزبالة عشرة عمر".



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