بهذه الكلمات المؤثرة عايد راغب علامة إبنه خالد

ميرنا وليد - بيروت - عايد الفنان اللبناني ​راغب علامة​ إبنه الكبير خالد، حيث نشر صورة لهما سوياً على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتب راغب تعليقاً على الصورة :"حبيب روحي وحياتي خالد هاليوم رقص قلبي رقصة فرح، وبعدها عم تزيد سعادتي أنا وعم شوفك عم تكبر قدامي وتصير رجل قد المسؤولية، بفتخر فيك وبكل تفاصيلك لأنّك نعمة كبيرة أنعمها الله عليّ.. كل عام وانت الفرحة اللي بيكبَر معها قلبي وبتزيّن عمري وأوقاتي، عيد ميلاد سعيد".

يذكر أن راغب متزوج من السيّدة جيهان علامة، ولديه خالد ولؤي.





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