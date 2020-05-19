آسر ياسين ينشر فيديو مهرجان "مليونير" من كواليس مسلسل بـ"100 وش"

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري ​آسر ياسين​ عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمهرجان "ميلونير" من كواليس مسلسل بـ "​100 وش​" بطولته مع الممثلة المصرية نيللي كريم.

وتفاعل الآلاف مع الفيديو الذي نشره آسر ياسين وعبّروا عن اعجابهم الشديد بمسلسل بـ "100 وش"، وكذلك بأداء آسر ياسمين في المسلسل.

وفي وقت سابق، تعرض الممثل المصري آسر ياسين لانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ارتدائه لـ"الكوفية الفلسطينية"، خلال أدائه مشهد النصب عن طريق جمع التبرعات للفقراء والمحتاجين في مسلسل " بـ 100 وش".

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