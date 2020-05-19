خالد النبوي ينعى والده الأعظم على الشاشة

ميرنا وليد - بيروت - لم ينسَ الممثل المصري ​خالد النبوي​ أن ينعى الممثل الذي جسد دور والده في فيلم "​المهاجر​" منذ أكثر من 25 سنة وشارك في بطولته يسرا ومحمود حميدة، وحنان ترك والراحل عبد الله محمود وغيرهم من النجوم، وأخرجه المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين.

فكتب النبوي على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ناعياً ​ميشيل بيكولي​ :"يا له من يوم حزين، مات ميشيل بيكولي، بالنسبة للصناعة والجمهور فهو ممثل عظيم، بالنسبة لي هو أعظم والد على الشاشة! من خلالك تعلمت في وقت مبكر كيف يمكن أن يكون إنسان عظيم، وكيف يمكن أن يصبح الممثل العظيم! وأنت الاثنين! والدي الأعظم على الشاشة..".

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