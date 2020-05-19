جوهرة تكشف موعد طرح أغنيتها الجديدة مع عمر كمال

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الراقصة ​جوهرة​، عن موعد طرح أغنيتها الجديدة مع مغني المهرجانات ​عمر كمال​، حيث تشارك جوهرة في "ديو" مع عمر، ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وأوضحت في تعليقها على الصورة عن موعد طرح الأغنية مع نهاية الشهر الجاري.

وقالت الراقصة جوهرة، في تدوينتها، "الكليب الجديد سيصدر في 29 أيار.. آمل أن تحبوه.. وهناك قليل من المشاريع الجديدة قريبًا!.. أفتقدكم أيها الرفاق، ولكن استخدموا هذا الوقت بحكمة، فإن هذا الحجر الصحي يمثل فرصة كبيرة".

يذكر أن عمر كمال أعلن مؤخرا عن مشاركة الراقصة جوهرة معه في أغنيته الجديدة وستغني باللغة العربية، وذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه وعلق عمر على الفيديو قائلا "عمر وجوهرة قريبا".

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