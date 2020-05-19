هيفاء وهبي تشعل “تويتر”… من هي “مرزوقة” التي دعمتها؟

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

في التفاصيل، تحوّلت مسابقة عفويّة لاختيار “أفضل صورة” على تويتر إلى حالة نادرة بعدما انقسم المغرّدون بين داعمي “مرزوقة” ومؤيّدي “ابو قحطَ”، وانطلاق معركة “لايكات” شرسة بين العنصر النسائي والرجال.

هذه المسابقة، حشدت مجموعة من المشاهير ولاعبي أندية كرة القدم، إلا أن تغريدة هيفاء وهبي قلبت الموازين بعدما كتبت ” يلا صبايا ندعم #مرزوقة حتى تكسب”، فتحوّل إسم مرزوقة إلى تراند في لبنان، واخترق إسم هيفاء وهبي قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولاً على تويتر في المملكة العربية السعودية.

Advertisements

وفي مشهدٍ طريف، بدأ عدد كبير من المغرّدين إلغاء دعمهم السابق لصورة “ابو قحط” لصالح صورة “مرزوقة” الّتي نالت أكثر من مليون ومئتي ألف إعجاب.

وعند إعلان فوز مرزوقة في المسابقة، عادت هيفاء وهبي ونشرت الصورة قائلةً:

“ربحت مرزوقة، صورتها تزينت بكوبين و ثلاث احرف: BFF اي Best Friend Forever.. يعني افضل صديقة للابد”.

وأضافت: “القوة النسائية ماحد يغلبها والصداقة احلا شي بالدنيا. شكراً لصبايا السعودية اللي منشنوني لدعم مرزوقة مبروك من القلب. اما بالنسبة للشباب فخلّوا روحكم رياضية، تويتر لعبة البنات”.