ماغي بو غصن تثير الجدل بتغريدة عن الحياة

متابعة بتجـــــــرد: تستعين النجمة اللبنانية ماغي بو غصن بدورها في مسلسل ”أولاد آدم“ لتوجّه بعض الرسائل العامة عن الحياة التي نعيشها.

ولاقت تغريدة ماغي بو غصن الأخيرة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” بعض التساؤلات من قبل متابعيها، حيث قالت: ”الحياة عبارة عن وجع قلب يتخلله بعض الافراح.. والحمدلله على كل شي“.

ماغي بو غصن تخوض السباق الدرامي لرمضان 2020 بمسلسل “أولاد آدم” للمخرج الليث حجو والكاتب رامي كوسا، ويشاركها البطولة فيه كل من مكسيم خليل ودانييلا رحمة وقيس الشيخ نجيب، بالإضافة إلى مجموعة من الممثلين أبرزهم رانيا عيسى، ندى أبو فرحات، طلال الجردي، كارول عبود، مجدي مشموشي، فيفيان أنطونيوس وغيرهم.

العمل يقدم قصصًا اجتماعية مختلفة في مقاربة جريئة للواقع مع شخصيات المجتمع المختلفة تحت عنوان: “ما في حدا برّا الخطيّة… كلنا أولاد آدم”!