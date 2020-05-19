صحف تركية تؤكد انفصال توبا بيوكوستون عن حبيبها

متابعة بتجــــــــرد: أكّدت بعض الصحف والمواقع الإخبارية التركية أن النجمة التركية توبا يبوكوستون انفصلت عن حبيبها رجل الأعمال ايموت افيرجين. وزعمت وسائل الإعلام التركية أن ما سارع في الإنفصال هو نفي بيوكوستون نيتها في الزواج مجدداً في الفترة الحالية، وفق ما صرّحت به في أكثر من لقاء تلفزيوني أخيراً.

وفي التفاصيل أنه بعدما رصدتها كاميرات الباباراتزي في منزل مستقل برفقة ابنتيها التوأم، انتشرت أخبار عبر المواقع الإلكترونية التركية تفيد بتوتر العلاقة بينها وبين حبيبها.

ورغم أن علاقة النجمة التركية وحبيبها استمرّت لمدة ثلاثة أعوام، كان الثنائي يبدوان في انسجام تام حتى أنهما كان يعيشان في منزل واحد استعداداً لإعلان زواجهما رسمياً في الفترة المقبلة. لكن يبدو أن بيوكوستون، تراجعت عن القرار وفضّلت الانفصال التام عن إيموت إفيرجن.