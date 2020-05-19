تدابير خاصة من “أرماني” لاستئناف العمل بأمان بعد كورونا

متابعة بتجــــــــرد: أعلنت مجموعة “أرماني” Armani Group عن مبادرات وإجراءات جديدة سيتم تنفيذها في “المرحلة الثانية” بمناسبة إعادة فتح متاجرها، مع استمرار تركيزها على ضمان أقصى قدر من السّلامة لموظفيها وزبائنها، والإمتثال التام بقواعد السلامة التي وضعتها السُلطات.

تكريم العاملين في مجال الرعاية الصحيّة

اعتبارًا من يوم الإثنين 18 أيّار (مايو) 2020، ستكون الصورة التي تُمثّل طبيبة مع أجنحة حاملة إيطاليا بين ذراعيها، والتي وُجدت لترمز إلى مكافحة فيروس كورونا (أو الفيروس التاجيّ) هي الموضوع الجديد للجدارية التي ترتفع في شارع “بروليتو” Via Broletto في ميلانو. وستظهر بجوار لوحة “فرانكو ريفولّي” Franco Rivolli كلمات “جورجيو أرماني” Giorgio Armaniالتشجيعية في مرحلة التعافي الحسّاسة هذه: “ما زلنا بحاجة إليها لاستئناف العمل بأمان”.

بعد نشر الرّسالة التي وجهّها “جورجيو أرماني” Giorgio Armani في الصحف اليومية الإيطالية للتعبير عن شكره لكل الفريق الطبيّ على عمله الشاق خصوصًا خلال الأسابيع الأولى من الأزمة، يُشدّد المصمّم مرّة أخرى على إلتزام من هم في الخطوط الأماميّة برعاية الناس، مناشدًا الإيطاليين بعدم خذل حُماتهم من الجهاز الطبّي. ستُنشَرُ هذه الصورة أيضًا على كل شبكات التواصل الإجتماعي الخاصة بمجموعة “أرماني” Armani Group.

كما قرّر “جورجيو أرماني” Giorgio Armani تغيّير إضاءة واجهة برج “أرماني” في “جينزا” Armani Ginza Tower المزيّنة بزخرفات من الخيزران إلى اللون الأزرق بدءًا من تاريخ 15 أيّار (مايو) 2020، إذ يُستخدَم هذا اللون في اليابان للتعبير عن الامتنان للأشخاص الذين يعملون في الحقل الطبيّ عن أعمالهم العظيمة في مكافحة فيروس كورونا.

الدعم مستمرّ لمن هم بأمسّ الحاجة، فضلاً عن إنتاج الملابس الطبيّة الواقية التي يمكن التخلّص منها

بمناسبة إعادة فتح متاجر “جورجيو أرماني” Giorgio Armani المملوكة مباشرة من الدار في العالم (مثل ميلانو، باريس، ميونخ، بكين، هونغ كونغ، وسيدني) ، أعلنت مجموعة “أرماني” Armani Group بأنها ستتبرّع بنسبة عشرة بالمئة من عائدات مبيعات مجموعة أزياء ربيع/صيف 2020 للجمعيات الخيرية العاملة في المدن المعنية وفقًا للإجراءات المعمول بها محليًا.

كما يستمرّ إنتاج الملابس الطبيّة الواقية التي يُمكن التخلّص منها، وسيتم نقلها من المصانع المملوكة من الدار في “ترنتو” Trento، “كاريه” Carrè، “ماتيليكا” Matelica، و”ستّيمو تورينيزيه” SettimoTorinese، والتي استأنفت العمل على مجموعات الأزياء الخاصة بمجموعة “أرماني” Armani Group وأيضًا للمورّدين الفرعيين في إيطاليا وبلدان أخرى، وكل الذين هم تحت المسؤولية والإشراف المباشر لعمليات “جورجيو أرماني” Giorgio Armani .

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تدابير السلامة في المتاجر

سيتم إعادة فتح المتاجر المملوكة مباشرة من الدار في إيطاليا وحول العالم بما يتوافق مع أعلى معايير السلامة العامة لكل بلد من أجل ضمان أقصى حماية لصحّة وسلامة العامة والقوة العاملة فيها. وسيتم تطبيق بروتوكول صارم من قبل موظفين مدرّبين للحرص على تأمين تجربة تسوّق شخصيّة مُرضية.

خدمة “احجز الموعد” لنقاط البيع الخاصة بمجموعة “أرماني” Armani Group

حرصًا منها على توفير أفضل خدمة للزبون، وأسهل وسيلة لبلوغ نقاط البيع، تقدّم مجموعة “أرماني” Armani Group خدمة “احجز الموعد”التي تؤمّن مواعيد للزبائن مباشرة عبر الإنترنت. فمن خلال الإتصال بموقع armani.com، سيتمكّن العملاء من تحديد الوقت والتاريخ المناسب لهم في أقرب نقطة بيع. وقد تمّ تفعيل هذه الخدمة من يوم الجمعة الواقع في 15 أيّار (مايو) 2020 في جميع أنحاء العالم ضمن متاجر “جورجيو أرماني” Giorgio Armani و “أمبوريو أرماني” Emporio Armani، وستنضم إليها في تاريخ 3 حزيران (يونيو) 2020 متاجر “أي/إكس أرماني إكستشاينج” A|X Armani Exchange.

المطاعم: خدمات التوصيل

ستستمرّ مقاهي ومطاعم Emporio Armani Caffèe Ristorante و Nobu Milanoبتأمين لوائح الطعام الخاصة بزبائنها من خلال خدمة التوصيل إلى حين إعادة إفتتاحها القادم.

ومنذ يوم الجمعة الواقع في 15 أيّار (مايو) 2020، مدّدت مقاهي ومطاعم Emporio Armani Caffèe Ristorante عروضها مع خيارات الطلبات الجاهزة والتوصيل للمنازل والتي تضمنّت وجبات الفطور والغذاء الخفيف.