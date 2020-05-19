مي العيدان تشن هجومًا عنيفًا على محمد رمضان: “يا تافه”

متابعة بتجـــــــــرد: بعد سخريتها من والد الفنان محمد رمضان، تواصل الاعلامية مي العيدان هجومها على الأخير من خلال صفحتها على تطبيق “انستغرام”، إذ إنتقدت مقطع فيديو له خلال حديثه عن صدام حسين وتعبيره عن حبه له.

ونشرت مقطع فيديو لرمضان وهو يتحدث عن حبه لصدام والشعب العراقي وهاجمته بتعليق قاس قالت فيه: “والله حبتك القراده لانك عديم اخلاق نسيت ان صدام بسنة 90 وضع المصريين بتوابيت وشتم حسني مبارك رئيس بلدك وقال عنه انه مثل الحصاله تحط الفلوس في فمه ويتكلم”.

وأضافت: “نسيت صدام اللي للحين الشعب العراقي قاعد يدفع فاتورة حكمه السابق نسيت صدام واعوانه وابناءه اللي اغتصبوا شرف العراقيات”.

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وتابعت هجومها: “الله يحشرك مع صدام واحنا شعب الكويت ما نحبك لان اللي يحب اللي قتل اولادنا واستباح الكويت ما انحبه دامك تحبه وارجع اقولك حبتك القراده يا تافه”.

وكانت العيدان قد شاركت رأيها حول مسلسل “البرنس” وأوضحت في منشور الأحداث القادمه من المسلسل، وعلقت: “بعد مافتحي ضحك على فدوى بتقرير الطبيب المزور ليخفي عجزه عن الإنجاب متهم زوا بأن فدوى عقيمه، ولكن الحدث القادم هو حمل فدوى من ياسر شقيق فتحي التي تقيم معه علاقه جنسيه لسنوات سوف تكتشف حملها من ياسر سوف تحاول ان تلصق هذا الحمل بفتحي وهنا يفجر الحدث وسوف يكتشف علاقة ياسر أخيه بزوجته وسوف يتقاتلون حتى الموت وهذا هو العقاب الالهي الذي ينتظرهم بعد غدرهم بأخيهم رضوان وعايلته”.

وتسببت الإعلامية الكويتية في موجة جدل، بعد نشرها صورة للفنان المصري وهو يقبل يد والده، وعلقت عليها: “لأول مرة صورة محمد رمضان مع أبوه واي أبوه يخرع”.