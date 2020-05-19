صراخ نبيلة عبيد يجبر رامز جلال على إنهاء المقلب بسرعة

متابعة بتجــــــــرد: حلت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد ضيفة على مقلب الفنان رامز جلال، والتي حضرت للاستوديو دون أن تكون مستعدة للبرنامج، ومنذ لحظة رؤية رامز وانطلق صراخها بلا توقف.

وكان رامز جلال قد اعترف في لحظة سابقة بأنه كاد يوقف البرنامج في مرحلة مبكرة، وتشجع على الاستمرار، بتدرج، عندما وجد نبيلة عبيد تضحك، لكن صراخها بعدما انقلب بها “كرسي الحقيقة” كان العامل الحاسم، وقرر عند ذلك التحول لفقرة حوض الماء والكابوريا، أو الإستاكوزا.

وأوضح رامز أنه قرر الاستمرار في مقلب الفنانة نبيلة عبيد فقط عندما وجدها تضحك بعد المفاجأة الأولى، خاصة وأنها فرصة لا تعوض.

وقال رامز جلال لنبيلة عبيد إن الجميع يظلمه، وسألها إن كانت قد عرفت مسبقا طبيعة البرنامج، فنفت نبيلة عبيد ذلك، وأكدت أنها مفاجأة، فبدأ رامز جلال المراحل التالية، وكشف أنه يسعى لإثبات شجاعتها للجيل الجديد.

وحاولت الفنانة نبيلة عبيد الهرب من مقلب برنامج “رامز مجنون رسمي”، لكنها لم تتمكن من فك أحزمة “كرسي الحقيقة”.

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وأوقف الفنان رامز جلال شريط الحلقة للحظات ليشرح كيف كان على وشك التراجع عن إتمام المقلب، عندما شاهد الرعب في عيني “نجمة مصر الأولى”، التي صرخت بمجرد ظهوره، وأدركت أنها في مقلب رمضان، ثم حاولت المغادرة، فتقدم رامز جلال نحوها وقبل يدها.