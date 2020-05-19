ثراء جبيل: تربينا على المشاهد الحميمية.. وحذفها يولد الكبت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنانة المصرية الشابة ثراء جبيل ضجة كبيرة بسبب تصريحاتها الأخيرة حول المشاهد السينمائية الجريئة، والتي عرضتها لهجوم غير مسبوق من الجمهور.

وتحدثت الفنانة الشابة عن الرقابة وأهميتها، منتقدة تشديدها على بعض المشاهد الجريئة، وعلقت ثراء بأنه ينبغي تحديد الفئة العمرية للمشاهد، ووضع تحذيرات قبل بثها، لا منع عرضها.

وعلقت ثراء قائلة حول المشاهد الجريئة: "تربينا على أفلام بها مشاهد حميمية بين البطل والبطلة"، وأضافت جبيل: إن عدم وجود مشاهد الحب في السينما فكرة مؤذية جدًا وتولد الكبت.

وأكدت جبيل أنها ضد الرقابة على الفن، وفي حال كانت في منصب إداري لاهتمت بالمحتوى، كما لن تمانع وجود مشاهد جنسية، معلقة أن هذه المشاهد تُظهر عادة جوانب في بعض الشخصية الدرامية.

وأكدت جبيل أنها ضد إقحام المشاهد الجريئة في العمل دون داع، مُستطردة أنها تحترم جميع الفنانات العالميات اللواتي قدمن مشاهد عارية، واختتمت أن الفن لا بد أن يكون حرا بدون قيود، وأنها ليست بموضع ديني لكي تحلل وتحرم.

هذه التصريحات عرضت الفنانة الشابة للهجوم من قبل الجمهور، الذي اعتبر أنها تدعو للإباحية والجرأة، وعلق البعض أن ثراء تحاول لفت الأنظار من أجل الشهرة.

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وثراء جبيل هي ممثلة وكاتبة مصرية. تخرجت من المعهد العالي للسينما، وحصلت على دبلوم الدراسات العليا في مجال السيناريو، وشاركت في بطولة عدد من الأفلام الروائية القصيرة وفي عدد من مشاريع تخرج المعهد العالي للسينما.

كما شاركت الفنانة الشابة في عدد من المسلسلات الناجحة مثل "نكدب لو ما بنحبش"، كما شاركت في مسلسل "ذات" للفنانة نيللي كريم وقدمت دور ابنتها.

وفي عام 2014، قدمت ثراء جبيل شخصية دليلة في مسلسل "سجن النسا" من بطولة نيللي كريم، روبي، درة التونسية، سلوى خطاب، ريهام حجاج وعدد من النجوم، وحقق العمل نجاحا جماهيريا ملفتا، وفي 2015 شاركت في مسلسل "طريقي" للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب والفنان السوري باسل خياط.

وقدمت شخصية كارما في مسلسل الرحلة من بطولة باسل خياط، ريهام عبدالغفور، حنان مطاوع وعدد كبير من النجوم، وهو المسلسل الذي يعدّ ثالث تجارب الفنان السوري خياط في الدراما المصرية.