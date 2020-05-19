مفيد فوزي: أم كلثوم رفدتني من عملي.. وسعاد حسني قُتلت بسبب الإدمان

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الإعلامي المصري مفيد فوزي، السبب وراء وفاة الفنانة المصرية سعاد حسني، مؤكدًا أنها ظلمت كثيرًا وانتهك فنها من جانب أحد المخرجين الذي لا داعي لذكر اسمه.

وأضاف الإعلامي المصري في مقابلة متلفزة ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، أن الكثير من الجمهور اختزل حياة سعاد حسني في قصة حبها للفنان الراحل عبدالحليم حافظ، رغم أن الأمر ليس كذلك، واصفًا إياها بأنها صاحبة أنضر وجه على شاشة السينما المصرية.

وأكد مفيد فوزي أن سعاد حسني قُتلت بسبب "الإدمان"، مبنيًا أن تلك الطريقة هي ذاتها التي رحل بها الشاعر المصري صلاح جاهين، موضحًا أنها أدمنت تناول "المهدئات"، ورفض تمامًا الأقاويل التي نادت بأنها سقطت من شرفة منزلها منتحرة.

وبين "فوزي" أن سعاد حسني لو كانت بالفعل سقطت من شرفتها لكان تفكك جسدها مضيفًا: "كانت هتتفصص"، مستشهدًا بشقيقها الذي نفى رواية الانتحار عندما رآها في المشرحة، موضحًا أنه قال له وقتها: "أنا شوفتها في المشرحة ومفيهاش خدش".

وتناول الإعلامي مفيد فوزي، في مقابلته المتلفزة حديثه عن نفوذ أم كلثوم بشأن التحكم في عرض أغانيها، مبينًا أنها كانت تملك القوة التي جعلتها تحذف جميع أغانيها من إذاعة الشرق الأوسط، ونوه أن هذا الأمر تسبب في رفده من الإذاعة.

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وتابع مفيد فوزي: "غضب أم كلثوم الحاد طالني"، مرجعًا سبب رفده إلى أنه كان يعمل على برنامج تقدمه المذيعة سناء منصور، واصفًا إياها بأنها تملك رقة شديدة في توجيه السؤال، وأنه خلال توجيهها سؤالا ليوسف إدريس عن مدى تحمله عدم التدخين في حفلات أم كلثوم فكانت إجابته: "أنا أقرف نفسي ليه أنا أروح البيت أدخن زي منا عاوز وأسمعها".

وأكد مفيد فوزي أن أم كلثوم لم تتوان في أخذ رد فعل، حيث اعتبرت ما قاله يوسف إدريس تطاولا عليها وقامت بحذف جميع أغانيها من إذاعة الشرق الأوسط.

وتهكم الإعلامي مفيد فوزي على الراقصة الاستعراضية سما المصري في معرض رده على أنها رفضت إجراء حوار معه رغم سعيه حيال ذلك عام 2013، فقال: "مين دي؟ هو أنا في حاجة في وداني".

وأردف فوزي: "أقسم بالله ما أعرفها ولم يحدث أن رأيتها في الشارع"، معلقًا على ما إذا كان قد رأى سما المصري عبر موقع "يوتيوب" بالقول: "ليست من اهتماماتي".

يذكر أن سعاد حسني رحلت عن عالمنا يوم الـ 21 من يونيو عام 2001 وقيل في تقرير الوفاة إنها توفيت منتحرة إثر سقوطها من شرفة شقة في الدور السادس من مبنى ستوارت تاور في لندن، وأثارت وقتها حادثة وفاتها جدلًا لم يهدأ حتى الآن وسط شكوك حول قتلها وليس انتحارها كما أعلنت الشرطة البريطانية.