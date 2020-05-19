عائشة بن أحمد متهمة بحمل متفجرات في برنامج فيفي عبده!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انهارت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، في برنامج "خلي بالك من فيفي" الذي تقدمه الفنانة المصرية فيفي عبده، حيث اتهمت بحمل متفجرات في حقيبتها.

وعند دخول عائشة لفيلا فيفي عبده طلب منها رجل الأمن منها المرور من الباب المخصص عدة مرات لأن اللمبة تضيئ، لاحتمالية أن تكون حاملة للمتفجرات في حقيبتها فقامت بخلع إكسسواراتها وردت على الحارس بقولها: "دي شكل حد معاه متفجرات" وهنا تدخلت فيفي لإدخالها المنزل.

وبعد دخول عائشة الفيلا جلست وتبادلت أطراف الحديث مع فيفي عبده وأثناء الإندماج معها بالغناء والطبل خرجت أصوات فرقعات عالية أثارت رعبها وجعلتها تصرخ.

وظهرت الخادمة الممسوسة "العفريت" وسقطت فجأة بالمشروبات التي تحملها وسارعت عائشة لإنقاذها، وهنا قامت "أبو الهول" بحركات غريبة واجحظت عينيها وتابعت خطوات عائشة؛ ما جعل الأخيرة تخاف منها وتصرخ وتجري بعيدا عنها.

وحين جلست عائشة لالتقاط أنفاسها سمعت صوت فرقعات عالية فصرخت بقوة، ومع ذلك لم تتركها أبو الهول وظلت تضايقها وتمسك بها فأخرجت الفنانة زجاجة برفان لإفاقتها.

وبينما الوضع كذلك كانت فيفي منشغلة برش الملح على عائشة وتتهمها بطريقة غير مباشرة بحسدها، وأثناء ذلك حدثت فرقعات أخرى وخرج الخادم المشتعل بالنيرانان فحملت عائشة حقيبتها وحاولت الفرار من المنزل.

لكن لم تستطيع عائشة ذلك لأن الأبواب مغلقة وأمسكت بيد فيفي وظلت تبحث عن مخرج للهرب من الأحداث المتلاحقة حولها والعفاريت التي تطاردها.

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بعدها ظلت فيفي تصرخ وتردد "بيتي اتخرب" وسقطت فاقدة الوعي فاحضرت لها موزة لإفاقتها لكن الخادمة طاردتها بحركات غريبة وهنا أطلقت فيفي زغرودة مفاجئة لتكتشف عائشة أنها وقعت في مقلب.

ويعتمد برنامج "خلي بالك من فيفي" على عمل "مقلب" بالضيف، الذي تستضيفه فيفي عبده، وبصحبتها مذيعة مغربية في منزلها، بحجة تصوير برنامج خاص، ثم تقوم فيفي بعادات غريبة، مثل رش الملح وإشعال البخور في المنزل بعد أن تسمع صوت فرقعة بالمكان، وتعتقد أنه حسد، ثم تظهر إحدى العاملات المفترض أنها "يلبسها عفريت" وتهاجم الضيف. ويعرض البرنامج على قناة mbc مصر وتم تصويره في "فيلا" بيتها.

واستضاف البرنامج خلال الفترة الماضية عددا كبيرا من الفنانين، مثل أحمد بدير، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، نسرين أمين وغيرهم.

يذكر أن عائشة انتهت من تصوير أكثر من نصف مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "تقاطع طرق"، والتى تقوم ببطولته الفنانة منى زكى، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات مثل سيد رجب، محمد ممدوح، محمد فراج.

كما تشارك بن أحمد أيضا هذا العام فى الدراما التونسية أيضا من خلال مسلسل "الطريق إلى الجنة" للمخرج الأسعد الوسلاتى وفى السينما تشارك فى بطولة فيلم "توأم روحى"، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى الفترة المقبلة.