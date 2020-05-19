ناصيف زيتون يسجل أغنية جديدة بعنوان "أنتٍ وأنا"

انتهى المطرب السوري ناصيف زيتون من تسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان"أنتٍ وأنا" تحمل طابع اللون الخليجي، وهي من كلمات عماد الأسعد، وألحان أحمد بركات، وتوزيع عمر الصباغ، ومن المقرر أن يتم طرحه في عيد الفطر المبارك على يوتيوب.



المطرب ناصيف زيتون شارك فى برنامج المواهب ستار أكاديمى 7 فى نهاية العام 2009، وقدم المواويل والأغانى الجبلية لوديع الصافى، فعلى مدى إطلالاته فى سهرات البرنامج تنقل بين نوعيات مختلفة من الأغانى الإيقاعية، ونال حضوره وصوته إعجاب الفنان اللبنانى وديع الصافى، وكذلك حصل على دعم سلطان الطرب جورج وسوف.

يذكر أن آخر أعمال ناصيف زيتون كليب "كل يوم بحبك" والتى قدمت، على طريقة الرسوم المتحركة لتوصيل الرسالة بشكل مختلف، ومن بعض كلمات الأغنية "الباء بعشق عينيكى والحاء حياتى ليكى والباء بغار عليكى والكاف كل يوم بحبك"، وأغنية “مش خايف منك"، لدعم أطفال مرضى السرطان، حيث تتحدث عن القوة في مواجهة المرض والشفاء منه.

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وشارك في الفيديو كليب مجموعة من الأطفال المصابين بهذا المرض، وهى من كلمات منير أبو عساف وألحان هشام بولس وتوزيع داني حلو والكليب من إخراج ريشا ساركيس.

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