أروى جودة تكشف عن صلة قرابة تجمعها بالشيخ صالح كامل

نشرت الفنانة أروى جودة ، تدوينة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تنعى فيها الشيخ صالح كامل.

وكتبت أروى: "‏انا لله وانا اليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى زوج خالتي وأبي الثاني، الشيخ صالح كامل. نطلب منكم الفاتحة".

وأضافت، داعية له:" اللهم ارحمه يا ارحم الرحمين، واغسله بالماء والثلج والبرد واجعل له من الدعاء والصلاة نصيبا كثيرا".

كان صالح كامل رجل الأعمال السعودي الشهير، صاحب مؤسسة ART "و راديو وتليفزيون العرب" وزوج الفنانة صفاء أبو السعود قد وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين.

يذكر أن صالح كامل ولد عام 1360هـ1941م في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديرًا عامًا لديوان مجلس الوزراء.

وقد تلقى رجل الأعمال صالح كامل، تعليمه الابتدائي والمتوسط في مكة المكرمة والطائف، والثانوي بجدة. حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الرياض 1383هـ، 1963م.

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ظل الشيخ صالح كامل في وزارة المالية قرابة العشر سنوات، في وزارة المالية وبعدها قرر مغادرة العمل الحكومي من باب وزارة المالية والاتجاه نحو القطاع الخاص والذي حقق فيه نجاحا ملحوظا ووصل إلى أنه امتلك وأدار قرابة 300 شركة وبنك ومؤسسة في السعودية و45 دولة في برأسمال يزيد عن 12 مليار ريال

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