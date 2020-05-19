شكرا لقرائتكم خبر عن من هو الشيخ صالح كامل زوج الفنانة صفاء أبو السعود وأخر ظهور له..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمنا الشيخ صالح رجل الأعمال السعودى أمس الإثنين، عن عمر يناهز 79 عاما، واستطاع أن يصبح واحدا من أهم المستثمرين ليس في السعودية فحسب، وإنما في العالم الإسلامي، فهو صاحب مؤسسة "ART راديو وتليفزيون العرب" وزوج الفنانة صفاء أبو السعود، وأول من أنشأ مؤسسة للإنتاج الإعلامي التي عٌرفت بـ"الشركة العربية للإنتاج الإعلامي"، وكان شريكاً لرجل الأعمال السعودي وليد الإبراهيم في قناة MBC عند تأسيسها في لندن.

قام الشيخ صالح بإنشاء العديد من المشاريع الإقتصادية فى مصر، وساهم فى المشاريع الخيرية بالقرى وجميع محافظات مصر، وأصبح يمتلك ويدير ما يزيد على 12 مليار ريال موزعة على 300 شركة وبنك ومؤسسة في المملكة العربية السعودية، وفي نحو 45 دولة حول العالم، حسبما ذكرت مواقع إخبارية سعودية.

وجاء اسمه ضمن قائمة الأثرياء العرب لعام 2017 حيث بلغت ثروته 2.6 مليار دولار، ليحتل المرتبة 936 على الصعيد العالمي، حسب موقع "فوربس "، وكانت آخر زوجات صالح كامل هي الممثلة المصرية صفاء أبو السعود، التي عملت لسنوات في شبكة "ART" وأنجب منها ثلاث بنات وله أبناء من زواج سابق.

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وكان نتاج هذا الجهد الواضح تكريم الشيخ صالح في العديد من المحافل، وحصوله على العديد من الجوائز الدولية، حيث حصل على جائزة رجل أعمال الخليج عام 1993، ورجل المصارف من بنك التنمية الإسلامي في عامي 1995 و1996.

كما جاء ترتيبه السابع من بين أقوى 50 شخصية عربية في المنطقة والعالم من حيث التأثير في مسرح الأحداث عام 2006.

وكان نادرًا ما يظهران أمام وسائل الإعلام، فقد كان آخر ظهور له مع زوجته الفنانة صفاء أبو السعود أمام الجمهور، في شهر فبراير الماضي، إذ حرصا آنذاك على مشاهدة عرض مسرحي يحمل اسم "سيرة حب" في مسرح البالون.