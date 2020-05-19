شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر عن كاريكاتير لشخصيته فى البرنس: "شابوه للرسام الموهوب " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر النجم أحمد زاهر عن إعجابة برسم كاريكاتيري من أحد معجبينه لشخصية "فتحي" التي يؤديها فى مسلسل "البرنس"، والتي حقق بها نجاح كبير فى الموسم الرمضاني الحالي، والتي أشتهرت بالشر، حيث علق علي الصورة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا :" فعلا .... اللي رسم الرسمه دي رسم فتحي من جوه مش من بره رائع بجد شابوه للرسام الموهوب".



احمد زاهر

و بدأت أحداث الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل البرنس، المذاع علي قناتي dmc، dmc دراما، بمشهد جمع كلا من "فتحي" الفنان أحمد زاهرو"فدوي" حيث اتصل شخص يدعى كيلانى ويعمل فى موقف الميكروباص مع الأسطى محمود الذى آوى "مريم" ابنة رضوان البرنس وطلب من فتحى مبلغ 2 مليون جنيه مقابل أن يخبره بالمكان الذي تتواجد فيه الطفلة، التي يبحث عنها فتحى بكل ما أوتى من قوة.





وجمع مشهد بين "ياسر" الفنان محمد علاء و"فدوي" الفنانة روجينا حيث كشفت له أن "فتحي" شاهد تاجر المخدرات وهو يخرج من منزله بينما روت له عن الشاب الذي تحدث مع فتحي حول الطفلة مريم.

بينما استمرت الحلقة بمشهد جمع كلا من "عادل" الفنان احمد داش وليلي صديقته حيث توفت واضطر للتحدث إلي رضوان البرنس وهو ما دفعه لا يذهب إليه ودفنها بينما نقل رضوان البرنس شقيقه "عادل" إلي منزله من أجل أن يتعافى من تعاطي المخدرات.

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علي الجانب الآخر شعر محمد جمعة السائق الذي قام بتربية مريم أن الصبي الخاص به "كيلانى" ابلغ أشقاء رضوان بان مريم موجودة عنه ، ورغم تهديد محمد جمعة له الا أن "كيلانى" أصر على التواصل مع "فتحى" من اجل ابنة رضوان.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.