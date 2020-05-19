شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار الحلقة 25 ..منسى يوضح لـ إسلام جمال أهداف مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداثاً متتالية شهدتها الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة ، والذى يعرض على شاشة on، حيث فسر المقدم منسى - أمير كرارة لـ خالد - إسلام جمال ، أهداف مكافحة الارهاب فى سيناء ، خاصة أن إسلام جمال هو ممثل الشباب الذين لا يعرفون ما يفعله الجيش المصرى وما يتعرض له من استشهاد أبنائه والحرب الضروس التى يتعرض لها من التكفيريين، وأول تلك النقاط "حماية المدنيين"، والنقطة الثانية الحفاظ على الجنود والضباط البواسل الذين يحمون البلد، الثالثة تصفية الإرهابيين، ووهو أمر صعب خاصة أن هؤلاء مندسين بين المواطنين الأبرياء .

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.