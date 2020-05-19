هنا الزاهد تتخلى عن الشعر الأشقر وتظهر بـ «لوك» جديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية هنا الزاهد جمهورها بصور حديثة لها، ظهرت فيها بـ “لوك” جديد.

الفنانة المصرية تخلت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، عن شعرها الأشقر، وصبغته باللون البني، مما منحها إطلالة مختلفة تماما.

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هنا طلبت رأي جمهورها في اللوك الجديد، والذين انقسموا في آرائهم، حيث عبر بعضهم عن إعجابهم باللوك الجديد، بينما أكد البعض الآخر أن الشعر الأشقر يليق بها أكثر.

وكانت هنا الزاهد قد بررت غيابها عن المارثون الرمضاني الجارب بتصريح قالت فيه: «لم أجد الدور الذي يناسبني، فبعد مسلسل «الواد سيد الشحات» الذي قدمته العام الماضي لم يعرض علي دور بنفس القوة»، وعن عدم مشاركتها في مسلسل «رجالة البيت» لزوجها، الفنان المصري أحمد فهمي، أوضحت: «المسلسل لم يعرض عليّ، فهو من بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني وويزو منذ البداية، ولو طلعت معاهم كان يمكن أظهر كضيفة شرف، وأتمنى المسلسل ينجح ويحقق أصداء جيدة».

وفي الوقت الذي غابت فيه هنا في دراما رمضان عن الشاشة، شاركت في بطولة مسلسل إذاعي أمام الفنان المصري أحمد حلمي، بعنوان «لف وأرجع تاني»، كما يشارك في بطولته؛ أحمد حلاوة، سلوى عثمان، ليلى عز العرب، حسام داغر، والعمل تأليف مجدي الكدش وإخراج علاء خلف.