فيديو.. "البطل ثور" وشقيقه يقرآن للأطفال "أونلاين"

ظهر الممثل الأسترالي كريس هيمسورث صاحب شخصية "ثور" في أفلام مارفل، وشقيقه ليام في فيديو ترويجي عبر تطبيق المحادثات zoom ضمن مبادرة جديدة يشاركان بها لجمع التبرعات، لمساعدة جمعية تدعم المتضررين من تفشي فيروس كورونا.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن المحادثة التي جمعت بين كريس وليام هيمسورث، كانت عبارة عن فيديو ترويجي، يعلنا من خلاله أنهما سيقدمان حلقات لقراءة روايات الروائي الشهير "روالد دهال"، لجمع التبرعات لجمعية Partners in Health.





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ونشرت الصحيفة البريطانية، الفيديو الترويجي للحلقات التي سيظهر بها كريس وليام، والتي يمكن أن يتم الاشتراك لمشاهدتها بمقابل مادي، عبر القناة الرسمية على موقع يوتيوب للمبادرة باسم Roald Dahl HQ، يتم تخصيصه للجمعية المذكورة لمكافحة كورونا.

وكشف الفيديو عن مشاركة المخرج الشهير تايكا واتيتي في هذه المبادرة، كما كشف عن أنهم سيبدؤون بقراءة رواية James and the Giant Peach وستستمر القراءة على مدار 10 حلقات.

وحرص الشقيقان هيمسورث والمخرج تايكا واتيتي على قراءة الروايات بأداء تمثيلي مميزة يجذب لهما المزيد من المشاهدين.



