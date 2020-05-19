فيديو.. الإعلان الترويجي الاول لفيلم Da 5 Bloods

أحمد جمال أحمدالثلاثاء 2020/5/19 12:55 م بتوقيت أبوظبي
طرحت شبكة البث الرقمي نتفليكس الإعلان الترويجي الأول لفيلم Da 5 Bloods، للنجم الشاب شادويك بوزيمان، الشهير بتجسيده لشخصية "بلاك بانثر"، بعالم مارفل السينمائي.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، الإعلان الترويجي للفيلم الجديد، الذي تدوره أحداثه ضمن حرب فيتنام عام 1967، ويجسد به شادويك دور أحد الجنود المشاركين بالحرب.
وعرف الإعلان الترويجي الشخصية التي يجسدها شادويك، باسم الجندي "نورمان"، أفضل جندي عرفته حرب فيتنام على الإطلاق.
ويخرج الفيلم، المخرج الكبير الحاصل على الأوسكار سبايك لي، ويشارك في بطولته كل من "نورم لويس" في شخصية "إيدي"، و "كلار بيترز" في شخصية "أوتيس"، و"إيشا ويتلوك" في شخصية "ميلفن"، و"دليلوري ليندو" في شخصية "بول".
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