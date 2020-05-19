فنانون ومتابعون يتغنون بالفنان غسان مسعود.. وابنته تعلق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في كل موسم درامي، هناك فنان ومشاهد تخطف الأنظار والآراء وردود الأفعال، لكن عندما يكون فنانا عالميا بحجم غسان مسعود، سيشكل ذلك أمراً مختلفًا عند متابعي الدراما الذين يكونون حاضرين بانتظار مشاهدة حرفية وإبداعية من الطراز الثقيل.

فالقيمة والرزانة في شخصيته، والأدوات الرفيعة التي يمتلكها في موهبته لا تنتظر إشادة ولكنها تكون نابعة من محبة المتابعين.

موقع فوشيا رصد العديد من الكلمات التي توجه بها فنانون ومتابعون للدراما الرمضانية بكلمات مليئة بالحب والإعجاب عبر صفحاتهم وحساباتهم على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي للشخصية التي ظهر بها الفنان غسان مسعود ضمن مسلسل "مقابلة مع السيد آدم" للمخرج والمؤلف فادي سليم.

بداية، هنأت الفنانة عبير شمس الدين كافة الممثلين الذين وقفوا إلى جانبه في العمل وتعلموا فن الإحساس الذي يتمتع به، لافتة إلى أنها في كل مشهد يقوم به يجعلها في حالة ذهول أمام أدائه الأكثر من رائع بحسب تعبيرها لكونه فنانًا يستحق الاحترام والنجومية.

بينما بينت الفنانة روبين عيسى أنه في كل مشهد يؤديه غسان مسعود في مسلسل "مقابلة مع السيد آدم" يُدرس، لأنه بروفيسور في فن الأداء بحسب وصفها، وأشادت عيسى بمشهد دفن ابنته "حياة" الذي جعل قلبها يشعر بالوجع، معربة عن فخرها أنها كانت أحد طالباته وأنا ستبقى دائماً هكذا.

أما الفنانة ليندا بيطار، فأكدت أن الفنان غسان مسعود يقدم دروسًا في كل مشهد يقوم بتقديمه، مشيرة إلى أن كل شخص يعرفه عن قرب يعلم الصدق الكبير الذي يظهر منه عبر الشاشة، موجهة له تحية احترام ومحبة وفخر بوجوده.

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وأشاد العديد من المتابعين ببعض المشاهد التي قدمها الفنان غسان مسعود ضمن العمل، وكان من بينها دفن ابنته حياة، ما دفع البعض للتعبير عن سعادتهم بوجود قامة فنية كالفنان غسان مسعود في الدراما السورية لما يمتلكه من إحساس عال وإتقان كبير في إضافة قيمة لأي مشهد يكون حاضرًا فيه، واصفين إياه بحارس الدراما السورية.

فكتب أحد المتابعين: "عندما تعلو الانسانية ولا يعلا عليها صدق الاداء يدغدغ المشاعر حتما شكرا لكل من ساهم بصناعة هذا المشهد الانساني الصادق".

وكذلك تحدث كثيرون عن سعادتهم بحضور الفنان غسان مسعود في الدراما السورية بكل القيمة التي يتمتع بها، والحرفية التي باتوا ينتظرونها مع كل عمل وأداء يقدمه ويتركهم يتفاعلون معه.

أما ابنته الكاتبة لوتس مسعود التي عبرت من خلال صفحتها على فيسبوك عن اختلاط مشاعرها في ذلك المشهد، مشيرة إلى الصدق الكبير الذي جعلها تتأثر ويخترق قلبها وإحساسها.

مضيفة أنه على الرغم من رؤية المشهد إلى جانب والدها في المنزل، إلا أنها شعرت بالخوف لما رأته من ملامح في وجهه الموجوع على وفاة ابنته متناسية أنه مشهد تمثيلي، ما جعلها تجاوب على تساؤل لها قائلة: "حسيت هيك لأني شفت شي خلاني ما اقدر شوف وصدق غير انو آدم عبد الحق عم يدفن بنتو حياة وعم يدفن روحو معها، هالمرة بالذات ماكنت عم شوف بابا، كنت عم شوف غسان مسعود".

يشار إلى أن الفنان غسان مسعود يقدم من خلال العمل شخصية بروفيسور بالطب الشرعي ترك مهنته وتفرغ ليعمل أستاذاً جامعياً، وعند وقوع جريمة قتل تكون ضحيتها فتاة مصرية، تستعين به الجهات الجنائية لتشريح الجثة، ويعرف عنها أشياء إضافية، فيتبين له أنها قتلت من قبل جهات نافذة، تعرف بالأمر فتضغط عليه عن طريق خطف ابنته حتى يغير تقرير الطب الشرعي، ليكون ذلك هو سبب تحول شخصية ادم من إنسان هادئ إلى إنسان يرغب في كشف بعض ملابسات القضية بنفسه من أجل الانتقام.