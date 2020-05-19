صفاء أبو السعود حب حياة الشيخ صالح كامل.. وحادثة سرقة كشفت زواجهما

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يحظى رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل الذي فارق الحياة مساء الإثنين عن عمر ناهز الـ 79 عامًا بسيرة طيبة بين محبيه في الوطن العربي، وخلال السنوات الأخيرة كان للشيخ صالح كامل حياة هادئة كانت بطلتها حب حياته الفنانة والإعلامية المصرية صفاء أبو السعود، حيث قامت زيجتهما على الحب والاحترام فكان لها الاستمرار طويلًا، بعيدًا عن الشهرة والظهور المتكرر بوسائل إعلامية.

التيمة التي جمعت الزوجين الشيخ صالح كامل والفنانة صفاء أبو السعود، هي الهدوء والعيش بعيدًا عن كاميرات وسائل الإعلام، إذْ تم الزواج بينهما دون معرفة أحد، غير أن الفنانة المصرية تعرضت لحادث سرقة من جانب خادمتها وهو ما قادها للكشف عن زواجهما، حيث لم تستطيع "أبو السعود" التغاضي عن إبلاغ الشرطة بالأمر كون ما تم سرقته يستدعي التدخل، حيث تبين أن المسروقات حينها كانت 219 قطعة مجوهرات تبلغ قيمتها 25 مليون جنيه.

وتسببت التساؤلات عن ملكية صفاء أبو السعود لهذه المجوهرات الباهظة إلى كشف زواجها من الملياردير السعودي الشيخ صالح عبدالله كامل مالك قنوات ART الفضائية وقتها، ومن هنا واجهت صفاء أبو السعود اتهامات بأنها تزوجت الشيخ صالح كامل من أجل ثروتها الطائلة، وكان لها حوارًا مع إحدى وسائل الإعلام، وردت وقتها على ذلك الاتهام بالقول أن والدها كان يعمل لواء شرطة ومساعد وزير داخلية وأن وضعها المادي ميسورًا جدًا ولم تتمنى يومًا أن تحصل على ثروة من أحد، إضافة إلى أنها راضية بما تمتلكه وأن والدها علمها ألا تنظر لما في يد غيرها.

زواج الشيخ صالح كامل وصفاء أبو السعود أسفر كما تناولت وسائل الإعلام عن إنجابها ابنتها "أصيل"، والتي كان لها قصة كبيرة وقت زواجها الذي أقيم في مصر وحظى بردود أفعال كبيرة، وتبلغ من العمر 40 عامًا، وترأست مؤسسة ART وراديو وتلفزيون العرب"، قبل 10 سنوات، وبعدها تولى أخيها غير الشقيق "عبدالله" رئاسة المؤسسة.

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وكان قد تزوج الشيخ صالح كامل من زوجة سعودية في وقت مبكر من حياته، وله عدة أبناء منها، أكبرهم نجله عبدالله صالح كامل، بجانب محطته العائلية الأخرى، وهي زواجه من صفاء أبو السعود وله منها ابنة تسمى أصيل.

وبالعودة إلى زواج "أصيل" وتحديدًا حفل زفافها، فقد كان وراءه قصة كبيرة حيث أقيم في صعيد مصر رغم ما تمتاز به العاصمة القاهرة من جمال ساحر ووجود أكبر الفنادق بها، وقد كان الزواج في مارس 2017، وشهد الزفاف حضورًا غفيرًا من نجوم المجتمع.

أقيم حفل زفاف "أصيل" الأسطوري في فندق بمحافظة أسوان المصرية واستمر وقتها حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، بحضور لفيف من ضيوف العائلتين والشخصيات العامة وسط إجراءات أمنية مشددة، كما منعت إدارة الفندق بناء على طلب القائمين على الحفل استخدام الهواتف المحمولة، أو دخول أي شخص إلى الفندق دون دعوة لحضور حفل الزفاف، مع التشديد على رجال الأمن بتلك التعليمات وتم منع التصوير تمامًا سواء بالكاميرات الشخصية أو الهواتف المحمولة باستثناء طاقم التصوير الخاص بحفل الزفاف.

وكان قد ودّع عالم المال والأعمال في السعودية والشرق الأوسط مساء الإثنين، رجل الأعمال السعودي البارز الشيخ صالح كامل، إثر نوبة قلبية مفاجئة أنهت حياته، وولد صالح عبدالله كامل في العام 1941 في مدينة مكة المكرمة، لعائلة تعمل بمهنة الطوافة العريقة التي تقوم على خدمة الحجاج، غير أن والده كان بعيداً عن تلك المهنة التي تتوارثها عوائل محددة، وعمل مديراً عاماً لديوان مجلس الوزراء.