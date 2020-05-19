بعد وفاة والد جيسي عبدو.. أبرز الحرائق في منازل النجوم‎ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

فارق جورج مطانيوس والد الفنانة اللبنانية جيسي عبدو الحياة إثر اندلاع حريق في منزله بسبب انفجار أنبوبة غاز بداخله، فيما تم نقل والدتها إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتها الصحية حرجة.

نجاة الفنانة ريم عبدالله

هذه الحادثة المأساوية أعادت لأذهان الجمهور الحرائق التي اندلعت في منازل النجوم، آخرهم نجاة الفنانة السعودية ريم عبدالله وشقيقتها من حريق التهم منزلها في شهر أبريل/نيسان الماضي، خلال وقت الحظر، بسبب "توصيلة كهربائية" في غرفتها.

والد الفنان إيهاب توفيق

ولقي والد الفنان المصري، إيهاب توفيق، مصرعه في حريق اندلع داخل منزله في مدينة نصر شرق القاهرة في بداية السنة الجارية، وتبيّن أن الحريق نشب بسبب مدفأة كهربائية أثناء نوم والد المطرب، ما أدى لامتداد النيران لباقي أرجاء الفيلا وصعوبة إنقاذه.

وقد أصيب والد المطرب المصري باختناق شديد توفي على إثره. وكان الوالد يتواجد في طابق مختلف عن الذي يتواجد فيه المطرب، ولم يتمكن أحد من إنقاذه بسبب تصاعد النيران.

الفنانة التركية هازال كايا

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ونجت الفنانة كايا في شهر نوفمبر 2019 من حريق داخل منزلها عندما كانت متواجدة لوحدها، لانشغال زوجها علي أتاي بتصوير عمل فني جديد، وكانت تمر وقتها بالأيام الأخيرة من حملها في طفلهما الأول، وقد تم إنقاذها وإخماد النيران.

زوجة الفنان محمود الجندي

وفارقت زوجة الفنان محمود الجندي الحياة إثر اندلاع حريق في منزله، في حين أصيبت ابنته بحروق متوسطة، فيما نجا الجندي وثلاثة من أولاده من الحريق.

وتوفيت زوجة الفنان، اختناقا نظرا لكثافة دخان الحريق، وأصيبت ابنته رباب (25 عاما) بحروق متوسطة، وهرع الجيران لإنقاذ الفنان وابنه أحمد وابنتيه رنا ورحاب قبل وصول رجال الإطفاء. وتسبب هذا الحريق في تغيير قناعات الفنان وتراجعه عن الأفكار الإلحادية التي تأثر بها.

شقيقة الفنان خالد أبو النجا

وفي عام 2015 لقيت سلوى أبو النجا، شقيقة الفنان المصري خالد أبو النجا مصرعها حرقا عقب اندلاع حريق هائل داخل شقتها في منطقة الزمالك بالعاصمة القاهرة.

وذكرت المصادر وقتها أن سبب وفاة شقيقة الفنان يعود لرفضها ترك مجموعة من القطط تعيش معها بشقتها، وسط الحريق، والنجاة بمفردها، حيث رفضت مغادرة الشقة قبل التأكد من مغادرة القطط، ما أصابها باختناق أدى لوفاتها.

فيلا عادل إمام

وشب حريق داخل فيلا الفنان عادل إمام عام 2015 دون وقوع خسائر في الأرواح، وانتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحادث، وتمت السيطرة عليه، وتبين أن سببه ماس كهربائي.