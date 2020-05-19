إيمى سالم تنعي الراحل صالح كامل

نعت الفنانة إيمى سالم، الشيخ صالح كامل الذي وافته المنية مساء أمس الإثنين.

ونشرت الفنانة إيمى سالم صورة للشيخ صالح كامل من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت على الصورة قائلة: "انا لله وانا اليه راجعون الشيخ صالح كامل في ذمة الله ... خالص عزائي للفنانة صفاء ابو السعود و الأسرة الكريمة . اللهم ارحمه و اغفر له و أسكنه فسيح جناتك.

Advertisements



وكان صالح كامل رجل الأعمال السعودي الشهير، صاحب مؤسسة ART "وراديو وتليفزيون العرب" وزوج الفنانة صفاء أبو السعود قد وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين.

قد يهمك أيضاً :