4 معلومات عن شقيقة محمد رمضان بعد عقد قرانها

عقدت أمس إيمان شقيقة محمد رمضان عقد قرانها على حسام حامد فى جو عائلى، حيث أقيم مراسم عقد القران فى منزل والدها وحضر الحفل عدد من الأهل والمقربين من العروسين. تعد إيمان شقيقة الفنان محمد رمضان ومحمود رمضان مدير أعماله. تمتلك شركة خاصة فى منتجات عسل النحل بكل أنواعه. يعد زوجها حسام حامد الزيجة الثانية بالنسبة لها، حيث لديها ابن من زوجها الأول ويدعى كريم. Advertisements ترفع إيمان شعار شقيقها محمد رمضان فى عملها وحياتها بشكل عام وهو "ثقة فى الله نجاح". قد يهمك أيضا: محمد رمضان يطرح أغنية جديدة باسم "كورونا فيروس" "البرنس" يواجه أزمة متعلقة بسرقة قصة العمل من أحد المحامين

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