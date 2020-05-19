كارول سماحة تستعيد ذكرياتها شكلها منذ 20 عاماً

القاهرة – لايف ستايل
لفتت الفنانة اللبنانية كارول سماحة الأنظار بنشر صورة قديمة لها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".
وأضافت إليها صورة أخرى حديثة لتقارن من خلالهما بين شكلها في الحالتين. وهو ما أظهرته من خلال التعليق حيث كتبت: "أنا بين الماضي والحاضر. كارول العشرينية - كارول الأربعينية ما رأيكم؟".
وأطلقت بهذا موجة من التعليقات التي تضمنت إجابات مختلفة على سؤالها. ورأى بعض المتابعين أنها كانت في السابق أكثر جمالاً وأن عمليات التجميل غيرت ملامحها فيما أشار آخرون إلى العكس. وحققت الصورة في ساعتين أكثر من 33 ألف إعجاب.
ويشار إلى أن ابنتها تالا أحدثت ضجة في السابق بسبب ظهورها في صورة وهي تحمل طبقاً من الحلوى. وعلقت الفنانة على الصورة: "حبيبة قلبي، بنتي تالا تصنع الحلوى بمفردها! يقولون: أول حب عند البشر هو حب الطعام".
وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين حيث نالت الصورة إعجاب المئات منهم وأطلقت التعليقات التي تغزلت بالطفلة وملامحها ورأى الكثيرون أنها باتت أكثر نضجاً وجمالاً.
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