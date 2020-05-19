كارول سماحة تستعيد ذكرياتها شكلها منذ 20 عاماً

لفتت الفنانة اللبنانية كارول سماحة الأنظار بنشر صورة قديمة لها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وأضافت إليها صورة أخرى حديثة لتقارن من خلالهما بين شكلها في الحالتين. وهو ما أظهرته من خلال التعليق حيث كتبت: "أنا بين الماضي والحاضر. كارول العشرينية - كارول الأربعينية ما رأيكم؟".

وأطلقت بهذا موجة من التعليقات التي تضمنت إجابات مختلفة على سؤالها. ورأى بعض المتابعين أنها كانت في السابق أكثر جمالاً وأن عمليات التجميل غيرت ملامحها فيما أشار آخرون إلى العكس. وحققت الصورة في ساعتين أكثر من 33 ألف إعجاب.

ويشار إلى أن ابنتها تالا أحدثت ضجة في السابق بسبب ظهورها في صورة وهي تحمل طبقاً من الحلوى. وعلقت الفنانة على الصورة: "حبيبة قلبي، بنتي تالا تصنع الحلوى بمفردها! يقولون: أول حب عند البشر هو حب الطعام".

Advertisements

وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين حيث نالت الصورة إعجاب المئات منهم وأطلقت التعليقات التي تغزلت بالطفلة وملامحها ورأى الكثيرون أنها باتت أكثر نضجاً وجمالاً.

قد يهمك أيضا:

كارول سماحة تستعيد ذكرياتها على المسرح

كارول سماحة توجه رسالة لجمهورها عبر "انستجرام"