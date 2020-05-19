حلا الترك تستعرض هدية فاخرة قدمت لها

أحدثت الفنانة الشابة حلا الترك ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كشفت الهدية الفخمة التي تلقتها لمناسبة يوم ميلادها. ونشرت على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة أظهرت فيها تلك الهدية وهي سيارة صغيرة فاخرة.

وأوضحت التفاصيل من خلال التعليق حيث تبين أن من قدمها لها هي جدتها وعمتها لمناسبة عيد ميلادها. وكتبت: "أحلى هدية من تيتا وعمتي، سيارة حلوة، مبروكة عليّ. الله يخليكم لي وهذي بمناسبة عيدميلادي وهدية نجاحي وتخرجي والحمدلله على النِعم. أحبكم".

وحققت على إثر هذا أكثر من 71 ألف إعجاب في الساعات الأولى بعد النشر. ويشار إلى أن والدتها منى السابر أثارت الجدل بسبب ما اعتبره المتابعون تجاهلاً لابنتها وذلك بعد ما حكي عن خلافات وانقطاع بينهما.

ويذكر أن الفنانة الشابة نشرت على حسابها على التطبيق منذ أيام قليلة صورة لها وهي تحتفل بالمناسبة من خلال قطع قالب الحلوى وأرفقتها بالتعليق: "أشكر كل من هنأني بعيد ميلادي، تهنأتكم غالية على قلبي بكم ومعكم أدخلتم السرور لقلبي. الله لا يحرمني منكمن عائلتي، اصدقائي وبالأخص أمون، زهرا، ليليا، نور، شركتي و فانزاتي".

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