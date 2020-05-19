ياسمين صبري تتهم رامز جلال باقتطاع كلامها عن زوجها وتكشف ما قالته

نشر برنامج ET بالعربي مقطع فيديو للفنانة ياسمين صبري، كشفت فيها حقيقة تصريحها عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في أول حلقة من برنامج "رامز مجنون رسمي".

وأكدت أنها شاهدت الحلقة كباقي المشاهدين وفوجئت بأن كلامها عن زوجها تم تجزأته تماماً، مؤكدة أنها قالت عن زوجها عندما سئلت عما تحبه في شخصيته جدعنته أم وسامته ردت بأنها تحب فيه كل شيء وأنه رجل ناجح وطموح واثق من نفسه وشخصيته قوية، وأنه سيد الرجال، وأنه يضحكها، لكنها فوجئت بأنه قرر أن يأخذ الجزء الأخير فقط من كلامها لتظهر الإجابة "بيضحكني" حتى بدون حرف الواو.

وأكدت ياسمين أنها لا تعلم سر ما فعله رامز ولم تفهم لماذا أقدم على هذا الفعل، مؤكدة أنها تشاهد رامز من قبل أن تصبح ممثلة.

وأثارت تصريحات ياسمين العديد من الأسئلة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي متسائلين عن السبب الذي جعلها تسكت طوال الـ25 يوماً الماضية، وهل هو نوع من الدعاية لشد الانتباه إلى مسلسلها الذي يواجه أزمة كبيرة وانتقادات لاذعة بسبب ضعف تمثيلها وركاكة الحوار، بحسب المنتقدين.

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