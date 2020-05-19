أول تعليق لجيسي عبدو بعد وفاة والدها

بعد الحادثة الحزينة التي تعرضت لها بشكل مفاجئ، شاركت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو متابعيها على "تويتر" بتغريدة مؤثرة في أول تعليق لها عقب وفاة والدها إثر حريق شب في منزل العائلة الأحد، بسبب إنفجار أنبوبة غاز .

ونشرت ورقة النعي الخاصة بوالدها وعلقت عليها: "كارثة كسرتلي ظهري وحرقتلي قلبي وأخدتلي روحي وفرحة حياتي".

وأضافت: "ليه يا بيي لي ما نطرتني يومين .. اخ بكير يا بيي بكير كتير يا أبو جريج يا أطيب زلمة بالعالم .. كيف بدي كمّل حياتي بلاك .. الله يرحمك وتكون مبسوط مطرح ما انت".

وكانت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو فجعت بجبر وفاة والدها في حرق شبّ داخل منزل العائلة بينما هي كانت تتواجد في ابو ظبي، ما ادى الى اصابتها بانهيار نفسي.

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