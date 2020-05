شبكة OSN تستقبل فصل الصيف بقائمة مميزة من المحتوى خلال شهر يونيو

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

"الخليج 365" من بيروت: كشفت OSN، شبكة المحتوى الترفيهي الرائدة في المنطقة، عن عرض قائمة من الأفلام المميزة والمناسبة لجميع أفراد العائلة خلال شهر مايو، بما فيها فيلم Parasite، الذي حاز على إعجاب النقاد والعديد من الجوائز، وفيلم المغامرة والتشويق Dora and the Lost City of Gold وفيلم Where'd You Go Bernadette المستوحى من الرواية الأكثر مبيعاً بنفس الاسم للكاتبة ماريا سيمبل، والفيلم المرشح لجائزة الأوسكار Maleficent: Mistress of Evil.

ويتصدر فيلم التشويق Driven قائمة الأفلام التي ستُعرض على قناة OSN Movies First خلال شهر يونيو المقبل، وهو من بطولة جيسون سوديكيس ولي بيس وجودي جرير وكوري ستول. وتدور أحداث الفيلم وسط أجواء تصطدم فيها عوالم السياسة والجريمة والشركات الكبيرة. وسيتم بث العرض الأول من الفيلم يوم الخميس 4 يونيو الساعة 11 ليلاً بتوقيت الإمارات/ 10 ليلاً بتوقيت السعودية.

ويأتي بعده فيلم Disney+ الأصلية Timmy Failure: Mistakes Were Made، وسيتم عرضه يوم الجمعة 5 يونيو الساعة 8:15 ليلاً بتوقيت الإمارات/ 7:15 مساءً بتوقيت السعودية. الفيلم مأخوذ عن رواية بنفس الاسم سجلت أفضل المبيعات، ويسرد المآثر المضحكة للبطل غريب الأطوار تيمي فيليور الذي يخلو وجهه من التعابير، حيث يتولى إدارة مكتب تحقيق في بورتلاند مع شريكه توتال، وهو دب قطبي خيالي وزنه 1500 رطل. الفيلم ملائم للأطفال الأصغر سناً من أفراد العائلة، وهو من بطولة وينسلو فيجلي وأوفيليا لوفيبوند ووالاس شون.

وسيكون عشاق ديزني على موعد مع فيلم Maleficent: Mistress of Evil في يونيو المقبل، حيث سيتم عرضه يوم الجمعة 5 يونيو، الساعة 10 ليلاً بتوقيت الإمارات/ 9 ليلاً بتوقيت السعودية. الفيلم من بطولة الممثلة أنجيلينا جولي الحائزة على جائزة أوسكار وإيل فانينغ وهاريس ديكنسون. ويحكي قصة ماليفيسنت والفتاة أورورا اللتان تبدآن بالتشكيك في العلاقات العائلية المعقدة التي تربطهما، لا سيما بعد ابتعادهما عن بعضهما نتيجة زواج وشيك وظهور حلفاء غير متوقعين وقوى شريرة جديدة. وحقق الفيلم إيرادات تجاوزت 491 مليون دولار في شباك التذاكر حول العالم.

وبالنسبة للمشاهدين الصغار، سيتم بث فيلم Dora and the Lost City of Gold يوم الجمعة 12 يونيو، الساعة 10 ليلاً بتوقيت الإمارات/ 9 ليلاً بتوقيت السعودية.ويروي الفيلم، المستوحى من قصة المسلسل التلفزيوني الشهير، قصة دورا الفتاة المراهقة المستكشفة التي تقود أصدقاءها في مغامرة لإنقاذ والديها وحل لغز المدينة الذهبية المفقودة. الفيلم من بطولة إيزابيلا ميرسيد وأوجينيو ديربيز ومايكل بينا.

كما ستبث شبكة OSN خلال شهر يونيو فيلم ديزني الجديد Artemis Fowl ، الملائم لجميع أفراد العائلة، وهو من بطولة كولين فاريل وميراندا ريسون وجودي دينش الحائزة على جائزة أوسكار. وتدور أحداثه حول شاب مراهق يتمتع بمواهب خارقة وسعيه لمطاردة مجتمع سري من المخلوقات السحرية للعثور على والده المفقود. وسيتم بث العرض الأول من الفيلم يوم السبت 13 يونيو، الساعة 8 ليلا بتوقيت الإمارات/ 7 مساءً بتوقيت السعودية.

وأما لعشاق أفلام التشويق والإثارة، ستبث شبكة OSN فيلم The Bouncer يوم الثلاثاء 18 يونيو، الساعة 11 ليلا بتوقيت الإمارات/ 10 ليلا بتوقيت السعودية. يحكي الفيلم قصة حارس في نادي ليلي في الخمسينات من عمره يكافح في سبيل تربية ابنته البالغة من العمر 8 سنوات. الفيلم من بطولة جان كلود فان دام وسامي بوعجيلة وسفيفا ألفيتي.

وتعرض الشبكة خلال شهر يونيو أيضاً فيلم The House That Jack Built، وهو من بطولة مات ديلون وبرونو جانز وأوما ثورمان. يروي الفيلم قصة جاك، وهو قاتل متسلسل في غاية الذكاء، على مدار 12 عاماً، ويصور جرائم القتل التي تعزز داخله الشخصية المجنونة. سيتم بث العرض الأول من الفيلم يوم الخميس 25 يونيو، الساعة 11 ليلاً بتوقيت الإمارات/ 10 ليلاً بتوقيت السعودية.

وسيتم عرض فيلم الإثارة والكوميديا السوداء Parasite الذي تم إنتاجه عام 2019، وهو فيلم كوري جنوبي حائز على 4 جوائز أوسكار من إخراج بونغ جون هو. ويحكي الفيلم قصة عائلة كيمز الفقيرة، وعن الطرق الملتوية التي استخدمَتها للعمل عند عائلة باركس الغنية، وكيف تعقدت حياتهم البسيطة حين شعروا باقتراب انكشاف خداعهم وألاعيبهم. سيتم بث العرض الأول للفيلم يوم الجمعة 19 يونيو المقبل، الساعة 8 ليلا بتوقيت الإمارات/ 7 مساءً بتوقيت السعودية.

كما سيتم عرض فيلم الدراما الكوميدي Where'd Go Go Bernadette يوم الجمعة 26 يونيو، الساعة 8 ليلاً بتوقيت الإمارات/ 7 مساءً بتوقيت السعودية. الفيلم من بطولة كيت بلانشيت وبيلي كرودب وإيما نيلسون، ويروي قصة أم مُحبة تضطر إلى إعادة التواصل مع شغفها الإبداعي بعد سنوات من التضحية بنفسها من أجل عائلتها. ليأخذها إيمانها بشغفها في مغامرة ملحمية تساعد في تطوير حياتها وتؤدي إلى نجاحها.

وعلاوة على ذلك، سيتم تخصيص قناة مؤقتة لنجم هوليوود الشهير توم كروز عبر شبكة OSN، اعتباراً من يوم الجمعة 19 يونيو المقبل وحتى السبت 4 يوليو المقبل. وستعرض هذه القناة أفضل أفلام توم كروز على مدار 16 يوماً ، لتوفر ساعات متواصلة من المغامرة والتشويق.

أخيراً، ستبث OSN مجموعة من أفلام Disney Pixar لمدة يومين من الجمعة 12 يونيو إلى الأحد 14 يونيو، على قناة OSN Movies Disney. ومن بينها أفلام شهيرة مثل Toy Story 4 وFinding Nemo وA Bug's Life وInside Out ما يضمن أوقاتاً مليئة بالترفيه والتسلية لجميع أفراد العائلة.

أبرز الأفلام على قناة OSN Movies First خلال شهر يونيو:

• Driven (2018) - يوم الخميس 4 يونيو الساعة 11 ليلاً بتوقيت الإمارات/ 10 ليلاً بتوقيت السعودية.

• Timmy Failure: Mistakes Were Made (2020) - يوم الجمعة 5 يونيو الساعة 8:15 ليلاً بتوقيت الإمارات/ 7:15 مساءً بتوقيت السعودية.

• Maleficent: Mistress of Evil (2019) - يوم الجمعة 5 يونيو، الساعة 10 ليلاً بتوقيت الإمارات/ 9 ليلاً بتوقيت السعودية.

• Dora and the Lost City of Gold (2019) - يوم الجمعة 12 يونيو، الساعة 10 ليلاً بتوقيت الإمارات/ 9 ليلاً بتوقيت السعودية.

• Artemis Fowl (2020) - يوم السبت 13 يونيو، الساعة 8 ليلاً بتوقيت الإمارات/ 7 مساءً بتوقيت السعودية.

• The Bouncer (2018)- يوم الثلاثاء 18 يونيو، الساعة 11 ليلا بتوقيت الإمارات/ 10 ليلاً بتوقيت السعودية.

• The House That Jack Built (2018) - يوم الخميس 25 يونيو، الساعة 11 ليلاً بتوقيت الإمارات/ 10 ليلاً بتوقيت السعودية.

• Parasite (2019) - يوم الجمعة 19 يونيو، الساعة 10 ليلاً بتوقيت الإمارات/ 9 ليلاً بتوقيت السعودية.

• Where'd You Go Bernadette (2019) - يوم الجمعة 26 يونيو، الساعة 10 ليلاً بتوقيت الإمارات/ 9 ليلاً بتوقيت السعودية.

القائمة الكاملة لأفلام توم كروز على القناة المؤقتة:

• Top Gun (1986)

• Days of Thunder (1990)

• Mission Impossible – Fallout (2018)

• Born on the Fourth of July (1989)

• Cocktail (1988)

• The Colour of Money (1986)

مجموعة أفلام Disney Pixar Movies على قناة OSN Movies Disney:

• Toy Story 4 (2019)

• Incredibles 2 (2018)

• Finding Nemo (2003)

• Finding Dory (2016)

• Cars (2006)

• Cars 2 (2011)

• Brave (2012)

• Inside Out (2015)

• A Bug’s Life (1998)

• The Good Dinosaur (2015)