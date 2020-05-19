"MOOVMA" مسلسل يحتفي بثقافة الهيب هوب

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"الخليج 365" من بيروت: يشتغلُ المخرج التونسي إلياس بكّار حول مشروع فنّي أطلق عليه إسم "MOOVMA"، وهو سلسلة تلفزية من ثلاثة مواسم (2021 / 2022 /2023) تصوّر بأسلوب فنّي وفي قالب درامي عالم الهيب هوب في تونس والعالم العربي.

كما يتجاوز المشروع مجرّد كونه عملا دراميّا، إذ سيؤثث الإنتاج الموسيقي الخاص بالمسلسل عرضا موسيقيّا فرجويّا يتجوّل في المهرجانات في صيف 2021.

ينطلق المسلسل في موسمه الأوّل بعالم الهيب هوب في تونس وينفتح في موسمه الثاني أمام التجربة المغاربية في فنون الشارع في حين يلقى الضوء في موسمه الأخير على ثقافة الهيب هوب وتأُثيرها على مجتمعات الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

مشروع "MOOVMA" يعيد إلياس بكار إلى بداياته الأولى في عالم الفن.. السينمائي التونسي وبعد تجارب في فنون الفرجة والمسرح وعدد من الأفلام شكلت هويته الفنية، اختار تحقيق حلم قديم، فالشاب الذي أسس وهو في العشرين مع محمد علي بن جمعة فرقة "Creation Staff" بداية التسعينات يحن مجددا لعالم الهيب هوب ويجعله موضوعا رئيسيّا لمسلسل تلفزي يمتدّ على ثلاثة مواسم ويحكي قصّة التجربة التونسية والعربية في فنون الشارع. هذا المشروع سيكون هو الأول من نوعه في بلادنا والعالم العربي على عدة مستويات إنتاجية، فنية وتقنية وسيؤسس لثقافة جديدة في الكتابة والانتاج للتلفزيون، واكتشاف مهن تعرفُ أكثر في أمريكا الشمالية مثل ال "showrunner" التي سيضطلع بمهمته إلياس بكّار وإدارة الكاستينغ التي سيشرف عليها محمد علي بن جمعة.

يشارك في خوض هذه التجربة التي سيمنح ولأول مرة ثقافة الهيب هوب وفنون الشارع موقعها الحقيقي في المشهد الفني التونسي، المغاربي والعربي، 5 مخرجين هم محمد علي النهدي، زياد لتيم، أسامة عزي، آمال قلاتي ووداد الزغلامي ومدير التصوير محمد المغراوي وذلك بالتعاون مع العديد من كتاب السيناريو والمختصّين.

مسلسل "MOOVMA" هو تصوّر فني وموسيقي يُعيد اكتشاف فنون الشارع وتأُثيرها على محيطها الاجتماعي والسياسي في الواقع الراهن.

