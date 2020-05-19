"الخليج 365" من بيروت: أكّد الممثل بريان أوستن غرين البالغ من العمر 46 عامًا إنفصاله عن زوجته ممثلة هوليوود ميغان فوكس (34 عاماً) بعد عقد من الزواج.
وفي التفاصيل التي كشفت عنها صحيفة "ديلي ميل" البريطانيّة، وقع الخلاف بين الثنائي منذ أشهر عدّة، وذلك بسبب زيادة جدول اعمال ميغان فوكس بالتمثيل، فلم يظهرا معاً في الآونة الأخيرة.
وبينما كانت تعمل على فيلم في الخريف الماضي، أقدمت فوكس على الطلاق رسميّاً، إذ شعرت بالراحة بعيداً عن زوجها، إلاّ أنّهما اتفقا على استمرارية علاقتهما في إطار من الصداقة.
والتقت فوكس زوجها أوستين غرين عندما كانت في الـ18 من عمرها. أمّا هو فكان يبلغ من العمر 30 عاماً، وظلاّ يتواعدان لسنوات عدّة وتزوجا عام 2010.
كانت هذه تفاصيل خبر طلاق ميغان فوكس وبراين أوستن بعد 10 سنوات زواج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.