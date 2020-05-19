طلاق ميغان فوكس وبراين أوستن بعد 10 سنوات زواج

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"الخليج 365" من بيروت: أكّد الممثل بريان أوستن غرين البالغ من العمر 46 عامًا إنفصاله عن زوجته ممثلة هوليوود ميغان فوكس (34 عاماً) بعد عقد من الزواج.

وفي التفاصيل التي كشفت عنها صحيفة "ديلي ميل" البريطانيّة، وقع الخلاف بين الثنائي منذ أشهر عدّة، وذلك بسبب زيادة جدول اعمال ميغان فوكس بالتمثيل، فلم يظهرا معاً في الآونة الأخيرة.

وبينما كانت تعمل على فيلم في الخريف الماضي، أقدمت فوكس على الطلاق رسميّاً، إذ شعرت بالراحة بعيداً عن زوجها، إلاّ أنّهما اتفقا على استمرارية علاقتهما في إطار من الصداقة.

والتقت فوكس زوجها أوستين غرين عندما كانت في الـ18 من عمرها. أمّا هو فكان يبلغ من العمر 30 عاماً، وظلاّ يتواعدان لسنوات عدّة وتزوجا عام 2010.