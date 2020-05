دوين جونسون و إيميلي بلنت يستعدان لبطولة فيلم BALL AND CHAIN

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







"الخليج 365" من بيروت: يتشارك كل من "دوين جونسون" و"إيميلي بلنت" البطولة في Jungle Cruise لصالح Disney، والذي سيجد طريقه إلى جمهور المشاهدين اعتبارًا من الصيف القادم على Netflix.

ومن المقرر أن تتولّى المرشحة لجائزة الأوسكار "إيميلي غوردن" (The Big Sick و Little America) كتابة السيناريو المقتبس من الكتاب المصوّر الصادر في التسعينيات للكاتب "سكوت لوبديل" والذي يحمل نفس الاسم.

يتتبع الفيلم، المستوحى إلى حدّ ما من قصة الكتاب المصور الصادر في التسعينيات بعنوان Ball and Chain، قصة زوجين يكتسبان قوًى خارقة لا تعمل إلا عندما يكونان معًا.

يقول "دوين جونسون"، البطل، والمنتج، والمشارك في تأسيس شركة Seven Bucks Productions: "تتمثل إحدى مبادراتنا الرئيسية في Seven Bucks في متابعة بحثنا عن أفضل المنصات لسرد القصص الترفيهية وإلهام المشاهدين في جميع أنحاء العالم. وتعدّ Netflix الشريك الأمثل لنا لتقديم هذه التجربة الكوميدية والرومانسية عن البطل الملحمي. ويسعدنا جدًا أن نعود للعمل مع فريق Netflix، كما أشعر بالسعادة أيضًا للعمل ثانية مع صديقتي العزيزة "إيميلي بلنت" أمام الكاميرات كبطلين للفيلم، وخلف الكاميرات كشركاء في الإنتاج في جهدنا هذا لتقديم سيناريو "إيميلي غوردن" للمشاهدين".

يقول "داني غارسيا"، منتج الفيلم والمشارك في تأسيس Seven Bucks Productions: "يسعدنا مواصلة تطوير شراكتنا مع Netflix، ونرحب بفيلم BALL AND CHAIN في عالم Seven Bucks. فشراكتنا مع Netflix متجذرة في فهمنا المتبادل بأن الاستثمار في القصص التي تتميز بجاذبية عالمية هو أولويتنا الأولى. وسيثير الانسجام الذي لا يضاهى بين الممثلين للأدوار الرئيسية من جهة وبين عناصر السرد القوية للرواية الحماسة لدى المشاهدين في جميع أنحاء العالم. ونحن نتحرّق شوقًا لإحياء هذه القصة المؤثرة".

ويضيف "سكوت ستوبر"، مدير قسم أفلام Netflix: "يمتلك "دوين" و"إيميلي" انسجامًا لا مثيل له في عملنا في الوقت الحالي. فهما الثنائي المثالي لإضفاء الحيوية على سيناريو "إيميلي غوردن" الرائع عن البطل الخارق، والانتقال بعالم حكاية Ball and Chain إلى آفاق جديدة. نحن في غاية السعادة للعمل مع "إيميلي بلنت"، ولمواصلة تعاوننا مع "دوين" و Seven Bucks و"كيفين ميشر"".

وكان "جونسون" تألّق مؤخرًا في فيلم Jumanji: The Next Level لصالح Sony الذي حقق أكثر من 796 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، والذي يعدّ استمرارًا لفيلم عام 2017 الذي حقق نجاحات كبيرة Jumanji: Welcome to the Jungle.

كما يشارك "جونسون" في إنتاج Red Notice لصالح Netflix جنبًا إلى جنب مع "رايان رينولدز" و"غال غادوت".

وتحضّر Netflix حاليًا لفيلم John Henry and The Statesmen وسيشارك "جونسون" فيه بالبطولة والإنتاج. كما أعلن الأخير مؤخرًا عن عودة The Titan Games الذي يُبثّ في 25 مايو على شبكة NBC حيث يتولّى مهام المقدّم والمنتج.

أما "بلنت" فستعود لأداء دورها في "مكان هادئ" - جزء 2 والذي سيبدأ عرضه الأول في وقت لاحق من هذا العام، كما تنشغل حاليًا في مراحل ما بعد الإنتاج لفيلم Wild Mountain Thyme.