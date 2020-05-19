شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحتفل بتخطي قناته على اليوتيوب 2 مليار و800 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان محمد رمضان بتخطي قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" الـ 2 مليار و800 مشاهدة، إضافة إلى تصنيفها عالميا، وفقا لما أكده عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وقال الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" :"الحمد لله ثم شكراً الجمهور الكبير اللي تخطت به قناتي الرسمية على يوتيوب الـ 2 مليار و 800 مليون مشاهدة وتم تصنيفها عالمياً ربنا يقدرني دايماً على إسعادكم يا أغلى الناس.. ثقة في الله نجاح.. نجاح لم يبدأ حتى الآن".

وأطلق النجم محمد رمضان قناته عبر موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، في عام 2014، وأصبح عليه أكثر من 9 ملايين مشترك حتى الآن، كما بلغت عدد مشاهدات فيديوهات القنانة أكثر من 2,830,163,355 مشاهدة.



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ويشارك الفنان محمد رمضان في مسلسل "البرنس" هذا العام، حيث يلعب فيه دور البطولة، وتدو أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.