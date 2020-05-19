شكرا لقرائتكم خبر عن ونحب تاني ليه الحلقة 25: شريف منير يخدع ياسمين عبد العزيز وهذه خطته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة ٢٥ من مسلسل ونحب تاني ليه ، للنجمة ياسمين عبد العزيز ، اكتشاف دكتور عمرو " أحمد سعيد عبد الغني " عودة الذاكرة لعبد الله " شريف منير "، حيث كان في زيارة له في بيت جدة غالية " ياسمين عبد العزيز " للإطمئنان عليه ، وخلال حوارهما سويا سأله عبد الله عن أحوال ميرنا الصحية ومن ثم سأله عن علاقتهما ببعضهما البعض ، وهنا تفاجأ دكتورعمرو فكيف له أن يتذكر هذا الأمر، فقد حدث في العام الذي فقد فيه ذاكرته .





اعترف عبد الله لصديقه عمرو أن الذاكرة قد عادت إليه عندما وقع مغشي عليه عقب رؤيته لمراد " كريم فهمي" مع غالية ، ولكنه قررأن يخفي ذلك الأمر عن غالية حتي يستطيع الرجوع لها ولتيا ابنتهما ، فقد اكتشف حبه الكبير لهما ، وعبر عبد الله عن المأساة التي يعيشها في هذا الوضع حيث أنه يعرف أن غالية علي علاقة بمراد وتخرج كل يوم للقاءه ولم يتحمل أحد كل هذا، فقال له عمرو لا تنسي إن غاليك لم تعد زوجتك ، وبنبرة إصرار وعزيمة رد عليه سأحارب العالم كي تعود غالية لي مرة أخري . Advertisements



مسلسل ونحب تاني ليه يعرض علي قناة CBC ، و CBC دراما ، تدور قصته حول غالية التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى .

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز ، سوسن بدر ، كريم فهمي ، شريف منير ، تارا عماد ، عماد رشاد ، احمد سعيد عبد الغني ، سمر مرسي ، تأليف عمرو محمود يس ، اخراج مصطفي فكري ، ومن انتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.



