ونحب تاني ليه الحلقة 25: شريف منير يخدع ياسمين عبد العزيز وهذه خطته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة ٢٥ من مسلسل ونحب تاني ليه ، للنجمة ياسمين عبد العزيز ، اكتشاف دكتور عمرو " أحمد سعيد عبد الغني " عودة الذاكرة لعبد الله " شريف منير "، حيث كان في زيارة له في بيت جدة غالية " ياسمين عبد العزيز " للإطمئنان عليه ، وخلال حوارهما سويا سأله عبد الله عن أحوال ميرنا الصحية ومن ثم سأله عن علاقتهما ببعضهما البعض ، وهنا تفاجأ دكتورعمرو فكيف له أن يتذكر هذا الأمر، فقد حدث في العام الذي فقد فيه ذاكرته .
مسلسل ونحب تاني ليه يعرض علي قناة CBC ، و CBC دراما ، تدور قصته حول غالية التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى .
المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز ، سوسن بدر ، كريم فهمي ، شريف منير ، تارا عماد ، عماد رشاد ، احمد سعيد عبد الغني ، سمر مرسي ، تأليف عمرو محمود يس ، اخراج مصطفي فكري ، ومن انتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.
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