شكرا لقرائتكم خبر عن جوهرة تكشف موعد طرح أغنيتها الجديدة مع عمر كمال.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الراقصة جوهرة، عن موعد طرح أغنيتها الجديدة مع المطرب الشعبى عمر كمال، حيث تشارك جوهرة أغنية لها فى "ديو" مع عمر، ونشرت جوهرة صورة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأوضحت فى تعليقها على الصورة الموعد الرسمى لطرح الأغنية نهاية الشهر الجارى.

وقالت الراقصة جوهرة، فى تدوينتها، "كيف حالكم؟! .. الكليب الجديد سيصدر في 29 من مايو، آمل أن تحبوه.. وهناك قليل من المشاريع الجديدة قريبًا!.. أفتقدكم أيها الرفاق، ولكن استخدموا هذا الوقت بحكمة، فإن هذا الحجر الصحى يمثل فرصة كبيرة".

المطرب الشعبى عمر كمال، كان قد أعلن مؤخراعن مشاركة الراقصة جوهرة معه فى أغنيته المقبلة، وذلك من خلال فيديو بثه عبر حسابه على تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، لجوهرة وهى أمام المايكروفون، تؤدى المقطع الخاص بها، وتقرأ الكلمات من ورقة، حيث ستغنى باللغة العربية، رغم عدم تحدثها بها، وعلق عمر على الفيديو قائلا "عمر وجوهرة قريبا".

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يشار إلى أن عمر كمال كان قد شارك متابعيه، بفيديو جديد من كواليس تسجيل أغنيته الجديدة "دامت لمين" التى يشاركه فيها مطرب المهرجانات حمو بيكا، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وكتب كمال، على الفيديو الذى ظهر فيه داخل أحد الاستوديوهات مع حمو بيكا "فيه ناس باعوني علشان فلوس، قلت عادي، دامت لمين".

عمر كمال قدم مؤخرا أغنية "البرنس" عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وجاءت كلمات الأغنية: انت البرنس يا جدع، اصيل وتربية رجال، متنحنيش وخليك جدع، الريح مبتهزش جبال، مسيرها تروح متتعبش، خليك اد الحياة، يا برنس خليك يمين، اوعي تخش طريق بطال، ربك كبير شايلك خير".

"البرنس" مسلسل اجتماعي تشويقي يناقش مشكلة "الميراث" الشائكة داخل المجتمعات العربية ويقود المحلمة الدرامية للعمل مخرج ومؤلف العمل المبدع محمد سامي ويعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من بطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج تامر مرسي شركة سينرجى.