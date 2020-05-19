شكرا لقرائتكم خبر عن أروي جودة عن الراحل صالح كامل: زوج خالتي وأبى الثاني اللهم أرحمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة أروى جودة الراحل الشيخ صالح كامل، الذى وافته المنية مساء أمس عن عمر 79 عاما، حيث كتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"انا لله وانا اليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى زوج خالتي و أبي الثاني الشيخ صالح كامل. نطلب منكم الفاتحة.. ‫اللهم أرحمه يا أرحم الراحمين، وأغسله بالماء والثلج والبرد وأجعل له من الدعاء و الصلاة نصيبا كثيرا".



اروي جودة

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا تنعى فيه الشيخ صالح كامل، جاء فيه :"تعرب نقابة المهن التمثيلية عن بالغ حزنها لرحيل الشيخ صالح كامل أحد أبرز وأهم الداعمين للفن والإعلام المصرى، حيث أنه صاحب باع طويلة في تأسيس القطاع الإعلامى الخاص فى مصر قبل مايقرب من عقدين من الزمان".

وأضاف البيان :"الشيخ صالح كامل كان واحداً من أكثر المحبين والمخلصين لمصر بشكل عام، وللفن والإعلام المصرى بشكل خاص، وأعطى لهما الكثير، تغمده الله برحمته الواسعة".

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حزن كبير للغاية خيم على الفنانة والإعلامية الكبيرة صفاء أبو السعود بعد تلقيها خبر وفاة زوجها الشيخ صالح كامل رجل الأعمال والإقتصادى الكبير، حيث توفى بمنزله في الممكلة السعودية، بينما تلقت أبو السعود هذا الخبر الحزين هي وبناتها الثلاثة هديل وأصيل ونضير هنا أثناء تواجدهم في مصر.

ما ضاعف من حزن أبو السعود وبناتها الثلاثة أنهم لن يتمكن من المشاركة في تشييع جثمان الشيخ صالح كامل، بسبب توقف خطوط الطيران بالكامل نظرا لما يشهده العالم أجمع من مواجهة فيروس كورونا.

وقال المقربين من أسرة الفنانة والإعلامية الكبيرة صفاء أبو السعود، أنها تلقت الخبر منذ قليل وهى الآن في حالة إنهيار شديد، حيث توفى الشيخ صالح كامل بأزمة قلبية مفاجئة، حيث كان بصحة جيدة ولا يعانى من أي أعراض مرضية.