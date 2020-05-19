شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين ينشر فيديو مهرجان "مليونير" من كواليس مسلسل بـ"100 وش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان آسر ياسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو لـ مهرجان ميلونير من كواليس مسلسل بـ 100 وش بطولة النجم آسر ياسين والنجمة نيللي كريم.

وتفاعل الآلاف مع الفيديو الذي نشره آسر ياسين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معربين عن اعجابهم الشديد بمسلسل بـ 100 وش، وكذلك بأداء آسر ياسمين في المسلسل.

ويعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، وحنان يوسف، وسلوى محمد على، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبد العظيم، وسارة التونسى، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى‪.

وفي وقت سابق، تعرض الفنان آسر ياسين لانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ارتدائه لـ"الكوفية الفلسطينية" الشهيرة، خلال مشهد النصب عن طريق جمع التبرعات للفقراء والمساكين في مسلسل " بـ 100 وش".

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وكتب أحد متابعيه عبر حسابه على تويتر، قائلا:" معجب بأدائك من زمان وبشوفك غير الماينستريم و ليك نكهة خاصة، بعشق نيللي كريم و كنت مستمع بـ 100 وش لحد ما شوفتك لابس الكوفية الفلسطينية بمشهد النصب عن طريق جمع التبرعات "للفقراء والمساكين" ومحتاج توضيح إذا احنا المقصودين او لأ؟ و اشمعنا الكوفية".

ليرد عليه آسر ياسين، قائلا:" مش مقصود بيها التجريح في أي حد..في وقت الجامعة ناس كتير كانت بتلبس الكوفية تضامناً مع القضية،الملبس له علاقة بالفترة العمرية للشخصية وليس مضمون المشهد..كل الاحترام والتقدير للأخوة الفلسطينيين أكيد"، ثم يرد عليه المتابع ليشكره، قائلا:" شكرا على ردك و احترامك إحنا واحد تستاهل النجاح كل الحب من فلسطين".