شكرا لقرائتكم خبر عن لما كنا صغيرين الحلقة 25..مقتل محمود حميدة وظهور دليل براءة نبيل ‏عيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة 25 من مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجوم، ريهام ‏حجاج ومحمود حميدة وخالد النبوى، بمقتل "سليم" محمود حميدة على يد ‏‏"دنيا" ريهام حجاج، بغرض الدفاع عن نفسها.‏

وخلال التحقيق مع "دنيا" ريهام حجاج ، قالت إن "سليم" محمود حميدة، ‏جاء إلى فيلتها لقتلها فتخلصت منه، واستشهدت باعترافات "يحيى" محمود ‏حجازى الذى غير أقواله وكشف المستور عن "سليم".‏

يجد المحامى "وفيق" أشرف زكى، نفسه فى ورطة فيسرع إلى شركة "سليم" ‏محمود حميدة ويخفى آثار قد تدينه فى تعاونه مع "سليم" .‏

من ناحية أخرى، تعترض أم "ياسين" محمود حميدة على زواجه من "دنيا" ‏ريهام حجاج، بعد أن قتلت "سليم" محمود حميدة، فهى فى حكم القانون ‏والمجتمع قاتلة، إلا أن "ياسين" يقنعها بأنها كانت تدافع عن نفسها. ‏

يمثل "يحيى" محمود حجازى، أمام ضابط التحقيقات ويعترف أنه كذب فى ‏التحقيقات الأولى وأن "دنيا"ريهام حجاج صادقة، كما أن "نهى" نسرين أمين ‏لم تتاجر فى المخدرات و"سليم" محمود حميدة هو من دفعه لقول ذلك، كما أنه ‏السبب فى إدمانه ليستطيع أن يتحكم فيه ويجبره على التعاون معه فى تجارة ‏المخدرات، كما اعترف على من يعملون مع "سليم" وهم 4 أشخاص ، "مى" ‏السكرتيرة، "رفيق" المحامى، "صافى"، وهو رابعهم لرغبة سليم فى استغلال ‏علاقات أبيه الوزير.‏

كما اعترفت "مى" السكرتيرة هلا السعيد، بأنها كانت مع "حسن" نبيل عيسى ‏يوم مقتل "نهى" نسرين أمين، وأن "سليم" محمود حميدة يتاجر فى ‏المخدرات، و"نهى" بريئة من كل الاتهامات. ‏

Advertisements

يعرض "ياسين" خالد النبوى على "دنيا" ريهام حجاج، الزواج لكنها تفاجئه ‏وترفض فى البداية، ظنًا منها أنه أراد الزواج منها عطفًا منه عليها ليس ‏أكثر، لكن فى النهاية توافق بعد أن تتأكد من حبه لها . ‏

كما أظهرت تحقيقات تفريغ كاميرات فيلا "سليم" محمود حميدة، "حسن" نبيل ‏عيسى يمسك سكينًا يأكل به، وهو نفس السكين المستخدم فى مقتل "نهى" ‏نسرين أمين. ‏

ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة‎ dmc ‎الساعة ‏‏‏‏9:30 ‏‏‏مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ‏‏10:15 مساء، ‏وعلى ‏‏القناة ‏الأولى ‏‏المصرية ‏الساعة 11 ‏مساء‎، وهو بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏‏‏ومحمود ‏حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏‏قاسم، ‏ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏‏الله، وعبد الرحيم ‏حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن ‏‏‏سلامة وإخراج محمد ‏على‎.‎

وتدور قصة المسلسل في إطار تشويقي مثير حول خمس أصدقاء تخرجوا ‏في الجامعة الأمريكية، وعملوا في مكان واحد سويا يترأسه دكتور الجامعة ‏سليم منصور الذي يتورط في أعمال مشبوهة، وإذا بجريمة قتل تقع فى ‏ظروف غامضة وتغير مجريات الأمور ويتم البحث عن القاتل‎.‎