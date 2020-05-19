- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن يا ترى فدوى هتموت مين؟..روجينا تكشف تفاصيل جديدة عن دورها في " البرنس " والان مع تفاصيل الخبر
الفنانة روجيا، نشرت "فيديو" يوضح من خلاله تدريبها على خنق شخص ما مع المخرج محمد سامى، عبر حسابها بموقع انستجرام، وعلقت قائلة:" ياترى فدوى هتقتل مين؟؟؟".
يشار إلى أن الفنانة روجينا، أعربت من قبل عن سعادتها بالنجاح الكبير الذى حققه مسلسل "البرنس"، مضيفة: "اترعبت من دورى في المسلسل في شخصية فدوى، ولكن المخرج محمد سامى آمن بموهبتى وقال لى هتكسرى الدنيا.. كنت مرعوبة".
روجينا
وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، إن : " المخرج محمد سامى يمتلك قوة كبيرة في الإقناع.. وآمن بموهبتى أكثر من إيمانى بها.. إنه ذكى في إدارة الممثل، وبيعمل للممثلين تنويم مغناطيسي".
تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.
مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.
كانت هذه تفاصيل خبر يا ترى فدوى هتموت مين؟..روجينا تكشف تفاصيل جديدة عن دورها في " البرنس " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.