شكرا لقرائتكم خبر عن يا ترى فدوى هتموت مين؟..روجينا تكشف تفاصيل جديدة عن دورها في " البرنس " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة روجينا عن تفاصيل جديدة عن دورها في مسلسل البرنس، بطولة النجم محمد رمضان والفنان أحمد زاهر وكوكبة من النجوم، الذى حقق نجاحا جماهيرا منذ عرضه بداية شهر رمضان.

الفنانة روجيا، نشرت "فيديو" يوضح من خلاله تدريبها على خنق شخص ما مع المخرج محمد سامى، عبر حسابها بموقع انستجرام، وعلقت قائلة:" ياترى فدوى هتقتل مين؟؟؟".

يشار إلى أن الفنانة روجينا، أعربت من قبل عن سعادتها بالنجاح الكبير الذى حققه مسلسل "البرنس"، مضيفة: "اترعبت من دورى في المسلسل في شخصية فدوى، ولكن المخرج محمد سامى آمن بموهبتى وقال لى هتكسرى الدنيا.. كنت مرعوبة".



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وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، إن : " المخرج محمد سامى يمتلك قوة كبيرة في الإقناع.. وآمن بموهبتى أكثر من إيمانى بها.. إنه ذكى في إدارة الممثل، وبيعمل للممثلين تنويم مغناطيسي".