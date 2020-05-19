شكرا لقرائتكم خبر عن "خيبتنا" هدية النجم محمد صبحي لجمهوره أول أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض في أول أيام عيد الفطر المبارك مسرحية " خيبتنا " تلك المسرحية التي توقعت الأحداث الجارية حاليا من حرب الفيروسات بين دول العالم وأيضا ثورات الربيع العربي، فقد سبق الفنان محمد صبحي الجميع وكتب مسرحيته عام 2004 .

فارس المسرح العربي الفنان محمد صبحي يقدم هدية لجمهوره في العيد بعرض المسرحية علي TeN TV يوم الأحد الساعة العاشرة مساء أول أيام العيد وتعاد ثاني أيام العيد الاثنين ١٠ صباحا ليشاهد الجمهورما نحن فيه حاليا وكيف تحول الخيال العلمي لحقيقة بانتشار فيروس کورونا (COVID-19) في العالم كله والحديث الدائرعن كونه مصنع وموجه وورائه جهة شريرة ودولة عظمى.

عرض مسرحية " خيبتنا " هوعودة لفكرة عرض المسرحيات الجديدة في العيد بأول أيامه عوضا عن فكرة الارتياد التي حرمنا منها بسبب كورونا، وعقب عرضها ستعرض علي اليوتيوب مباشرة لتتاح المشاهدة لملايين من محبي مسرح النجم محمد صبحي .

مسرحية " خيبتنا " كوميديا اجمع عليها الجمهور خلال عرضها لمدة عام ونصف " كامل العدد " وكل من يشاهدها يخرج بطاقة ايجابية عن الانتماء للوطن والتضحية من أجله

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مسرحية "خيبتنا" تأليف وإخراج وبطولة الفنان الكبير محمد صبحى وبطولة سماح السعيد بمشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية "غزل البنات" ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات ميرنا زكرى وعبير فاروق وربيعة رفيع والوجه الجديد حازم القاضى.

تتناول مسرحية "خيبتنا" ما حدث ويحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكى، وتدور المسرحية فى قالب كوميدى غنائى استعراضى يجسد فيها الفنان محمد صبحى شخصية الدكتور "يائس" العالم فى علم الجينات الذي يتنبأ بحرب فيروسات بين القوي العظمي في العالم .

"خيبتنا" مسرحية صريحة فيها دعوة لقراءة التاريخ ومعرفة الماضى لرسم المستقبل بطاقة إيجابية عالية، لأن الإنسان بدون وطن يصبح مشتتا، لأننا نجاة للوطن والوطن لنا نجاة".