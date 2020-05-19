شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز و"نحب تانى ليه".. رسالة أمل للمرأة بـ"التجربة الثانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت النجمة ياسمين عبد العزيز أن تقف في الصفوف الأولى هذا العام بمسلسلها "ونحب تانى ليه" ، خاصة أنها قدمت واحداً من أروع أعمالها الدرامية، والتي قدمت من خلاله نموذج تشجيعي وتحفيزي لسيدات مصر والوطن العربى، وهو باختصار "الفرصة التانية" أو "من حقك تعيشى وتحبى تانى..تلك القضية لم تكن سهلة بعد عذاب ومرار التجربة الأولى للسيدات، وبالتالي صعوبة الفرصة الثانية تجعل السيدات أكثر حرصاً من اقتراب أي شخص تجاهها، وهو ما جعل المؤلف عمرو محمود ياسين يقدم رسالته الإنسانية بكل بساطة .

ياسمين قدمت "ونحب تانى ليه" ببراعة وإتقان شديدين، وظلت طوال الـ 25 حلقة تقدم رسائل الطمأنينة للمرأة، حتى وصل الامر أن رواد التواصل الاجتماعى من السيدات، لم يصدقوا أن هناك "فرصة تانية" في حياتهن، ورحن يتحدثن عن قصة الحب التي جمعت "غالية- ياسمين عبد العزيز ومراد السويفى- كريم فهمى "، وبدأن في إطلاق الكوميكسات ومنها "هو في حب كدا".. يارتنى مكانك" .. مراد السويفى دا في الاحلام ، وكوميكسات أخرى عبرت عن حالة نكران الفرصة الثانية .

لا شك أن النجمة ياسمين عبد العزيز، واحدة من نجمات الصفوف الأولى من بنات جيلها، فهى الفنانة الوحيدة التي تحمل على عاتقها فيلماً سينمائياً تحصد من خلاله الملايين في شباك التذاكر، فهى فريدة فيما قدمته على مدار حياتها الفنية بدءًا من الإعلانات والأفلام الخفيفة أو الأخرى التى تحمل نضجًا فنيًا كبيرًا وأثبتت من خلالها أنها موهبة مخضرمة فمن منا ينسى "زكى شان" و"حريم كريم" وتمن دستة أشرار"، والرهينة"، أدوار خالدة فى تاريخ السينما وصلت بها إلى قمة النضوج الفنى .

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مسلسل ونحب تاني ليه يعرض علي قناة CBC ، و CBC دراما ، تدور قصته حول غالية التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى .

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز ، سوسن بدر ، كريم فهمي ، شريف منير ، تارا عماد ، عماد رشاد ، احمد سعيد عبد الغني ، سمر مرسي ، تأليف عمرو محمود يس ، اخراج مصطفي فكري ، ومن انتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.