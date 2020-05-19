تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة تكشف قرابتها بـ صالح كامل بعد إعلان وفاته: أبي

كشفت فنانة مصرية شهيرة عن صلة قرابتها برجل الأعمال السعودي الراحل صالح كامل.

و نعت الفنانة المصرية أروى جودة وفاة الشيخ صالح كامل بعد صراع مع المرض كاشفة صلة قرابتهما .

وقالت في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر" : إنا لله وإنا اليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى زوج خالتي وأبي الثاني، الشيخ صالح كامل. نطلب منكم الفاتحة".

وأضافت، داعية له:" اللهم ارحمه يا ارحم الرحمين، واغسله بالماء والثلج والبرد واجعل له من الدعاء والصلاة نصيبا كثيرا".

