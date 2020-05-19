تراند اليوم : ياسمين صبري تفجر مفاجأة عن ما تم منعه من العرض في برنامج رامز جلال



فجرت الفنانة المصرية ياسمين صبري، مفاجأة بشأن حلقتها مع رامز جلال، في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض خلال شهر رمضان على شاشة "إم بي سي".

وكشفت ياسمين صبري، عن ما تم منعه من العرض في حلقتها، معبرة عن صدمتها وغضبها من اجتزاء إجابتها عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة.

وأوضحت ياسمين في لقائها مع صحيفة "اليوم السابع"، أن البرنامج "اجتزأ بعض إجاباتها على الأسئلة التي وجهتها لها الإعلامية أروى خاصة المتعلقة بزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة".

وقالت ياسمين: "حلقة رامز شفتها مثل الجمهور وفى حاجة اندهشت منها جدا ومش لاقية ليها أي تفسير، فأنا لما اتسألت بتحبي في أحمد، جدعتنه ولا وسامته، فالحقيقة إني جاوبت وقلت بحب فيه كل حاجة يعنى ناجح وواثق من نفسه وطموح وشخصيته قوية حتى قلت إنه من وجهة نظري هو سيد الرجالة، وإن احنا بنتمرن مع بعض كتير في الجيم وفى حاجات كتير بينا مشتركة وأن هو بيضحكني".

وتابعت ياسمين: "تفاجأت في الحلقة وأنا بتفرج أن رامز والبرنامج قرر ياخد الجزء الأخير بس من إجابتي فأنا استغربت جدا أنا مفهمتش إيه الفكرة، إن إجابتي تتقص وتتاخد دى بس وقلت وبيضحكني، حتى والواو اتشالت، وضايقتني وأنا مكنتش أتوقع كدا من رامز أبدا لأني بتفرج على البرنامج بتاعه من سنين من قبل ما أكون ممثلة حتى".