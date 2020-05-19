بسبب نادية الجندي.. حمدي الميرغني يتشاجر مع إسراء عبد الفتاح في سكر زيادة

تبدأ الحلقة الخامسة والعشرون بالاحتفال بعيد ميلاد فوزية "سميحة أيوب" بمناسبة عيد الأم، ومن ناحية تدخل عصمت "نادية الجندي" في نوبة حزن لعدم تهنئة أولادها لها.
وبعد ذلك يقرر عكاشة "حمدي الميرغني" الاحتفال بهن، كما يقرر عكاشة السفر معهن جميعًا إلى لبنان، وبالفعل يسافروا جميعًا إلى لبنان، وهناك تقع سيرين في الإعجاب بعكاشة لكي تغضب منه زوجته تمارا"إسراء عبد الفتاح"، ومن ناحيتها تتشاجر معه كريمة "نبيلة عبيد" بسبب خيانته لابنتها تمارا.
وفي النهاية يكشتف عكاشة بأن عصمت اتفقت مع سيرين حتي تغيظ كريمة، وبعد ذلك يقرر عكاشة الاعتذار من كريمة ويترجها بأن تصالحه على تمارا كما يتشاجر مع سيرين وينهي علاقته بها.
وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول 4 سيدات تم النصب عليهم، واعطائهم حق العيش في فيلا واحدة، و يأتي الكثير من الطامعين في محاولة العيش ايضا في نفس الفيلا.
مسلسل سكر زيادة من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، وبطولة كل من نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبد العزيز، أحمد فهمي، سليمان عيد، أميرة هاني، هنادي منهى، إنجي علي، مصطفى أبو السريع.
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